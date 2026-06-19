Al menos 24 muertos en el sur del Líbano en ataques israelíes a pesar del alto el fuego

Lina Altawell
19 Junio 2026•Actualizar: 19 Junio 2026
Los bombardeos y ataques de artillería israelíes contra la ciudad de Nabatieh y localidades aledañas, en el sur del Líbano, dejaron al menos 24 muertos y varios heridos la madrugada del viernes, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano.
A pesar de la entrada en vigor de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que también contempla el fin de los ataques israelíes contra el Líbano, los ataques israelíes, pasada la medianoche, tuvieron como objetivo viviendas habitadas en las localidades de Al-Sharqiyah, Harouf y Kfar Sir, en el distrito de Nabatieh, causando varias víctimas y dejando a algunas personas desaparecidas, informó la agencia.
Alrededor de las 2:10 am (21:00 GMT), aviones de guerra israelíes lanzaron una serie de ataques contra la ciudad de Nabatieh, Kfar Tebnit, Nabatieh al-Fawqa y las alturas de Rayhan, añadió la agencia.
Alrededor de las 3:00 (22:00 GMT), ataques aéreos impactaron la zona de Kfarjoz-Nabatieh, el barrio universitario de Nabatieh y el barrio de Al-Baydar en Harouf, causando la muerte de ocho personas, según la agencia NNA.
Otro ataque tuvo como objetivo la zona de Al-Ashamiya, entre Al-Sharqiyah y Doueir, destruyendo una vivienda y causando la muerte de cuatro personas, informó la agencia.
En Kfar Sir, un ataque israelí causó la muerte de tres personas, según el informe.
Alrededor de las 5:00 (02:00 GMT), un dron israelí atacó una motocicleta cerca del edificio del ayuntamiento de Doueir, causando la muerte de una persona e hiriendo a otra, informó la agencia.
Por otra parte, un dron israelí atacó una motocicleta en la carretera Deir al-Zahrani-Nabatieh, causando la muerte de una persona e hiriendo a otra, informó NNA.
El número de fallecidos en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en un barrio de Doueir ascendió a siete, informó la agencia.
*Traducido por Daniel Gallego.