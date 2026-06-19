A pesar de la entrada en vigor del memorando entre EEUU e Irán, el cual también contempla el fin de los ataques israelíes contra el Líbano, los ataques israelíes tuvieron como objetivo viviendas habitadas.

Al menos 24 muertos en el sur del Líbano en ataques israelíes a pesar del alto el fuego A pesar de la entrada en vigor del memorando entre EEUU e Irán, el cual también contempla el fin de los ataques israelíes contra el Líbano, los ataques israelíes tuvieron como objetivo viviendas habitadas.

Los bombardeos y ataques de artillería israelíes contra la ciudad de Nabatieh y localidades aledañas, en el sur del Líbano, dejaron al menos 24 muertos y varios heridos la madrugada del viernes, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano.

A pesar de la entrada en vigor de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que también contempla el fin de los ataques israelíes contra el Líbano, los ataques israelíes, pasada la medianoche, tuvieron como objetivo viviendas habitadas en las localidades de Al-Sharqiyah, Harouf y Kfar Sir, en el distrito de Nabatieh, causando varias víctimas y dejando a algunas personas desaparecidas, informó la agencia.

Alrededor de las 2:10 am (21:00 GMT), aviones de guerra israelíes lanzaron una serie de ataques contra la ciudad de Nabatieh, Kfar Tebnit, Nabatieh al-Fawqa y las alturas de Rayhan, añadió la agencia.

Alrededor de las 3:00 (22:00 GMT), ataques aéreos impactaron la zona de Kfarjoz-Nabatieh, el barrio universitario de Nabatieh y el barrio de Al-Baydar en Harouf, causando la muerte de ocho personas, según la agencia NNA.

Otro ataque tuvo como objetivo la zona de Al-Ashamiya, entre Al-Sharqiyah y Doueir, destruyendo una vivienda y causando la muerte de cuatro personas, informó la agencia.

En Kfar Sir, un ataque israelí causó la muerte de tres personas, según el informe.

Alrededor de las 5:00 (02:00 GMT), un dron israelí atacó una motocicleta cerca del edificio del ayuntamiento de Doueir, causando la muerte de una persona e hiriendo a otra, informó la agencia.

Por otra parte, un dron israelí atacó una motocicleta en la carretera Deir al-Zahrani-Nabatieh, causando la muerte de una persona e hiriendo a otra, informó NNA.

El número de fallecidos en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en un barrio de Doueir ascendió a siete, informó la agencia.

*Traducido por Daniel Gallego.