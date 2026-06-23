El país registró la noche más calurosa desde 1947, con un indicador térmico nacional de temperaturas mínimas de 21,6 °C.

Al menos 20 muertos ahogados por la ola de calor que afecta Francia El país registró la noche más calurosa desde 1947, con un indicador térmico nacional de temperaturas mínimas de 21,6 °C.

La ministra de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria de Francia, Marina Ferrari, declaró este martes que alrededor de 20 personas han fallecido ahogadas desde el inicio del pasado fin de semana por la ola de calor que afecta al país galo.

En declaraciones a la emisora France Inter, Ferrari afirmó que se habían producido "alrededor de 20 muertes desde el inicio del fin de semana", mientras que la emisora BFMTV señaló que 28 departamentos se encuentran en alto riesgo de incendios forestales, cifra que ascenderá a 34 para el miércoles.

El país registró la noche más calurosa desde 1947, con un indicador térmico nacional de temperaturas mínimas de 21,6 °C. La temperatura media nacional en Francia también batió un nuevo récord mensual el lunes, alcanzando los 29,2 °C, según el servicio meteorológico nacional Météo-France.

Para el martes, 54 departamentos se encuentran en alerta roja y 35 en alerta naranja, ya que se prevé que las temperaturas alcancen los 40 °C.

Varios otros países europeos también se preparan para altas temperaturas.

La Oficina Meteorológica de Reino Unido ha emitido una alerta roja por calor extremo para el miércoles y el jueves, y las previsiones indican que podría batirse el récord histórico de temperatura diaria de junio.

En España, el servicio meteorológico nacional Aemet ha emitido alertas rojas y naranjas para la mayor parte del país, ya que se espera que las temperaturas alcancen los 44 °C.

Varias regiones de Portugal también experimentarán temperaturas cercanas a los 40 °C, mientras que Italia también ha emitido alertas rojas y naranjas por calor para varias ciudades.

Las temperaturas se mantendrán por encima de los 30 °C el martes en Bélgica, y se prevé que oscilen entre los 33 °C y los 39 °C hacia el final de la semana, según la cadena RTL, que cita al Real Instituto Meteorológico.

*Traducido por Daniel Gallego.