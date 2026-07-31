Más de 1.500 inmigrantes ilegales han llegado al enclave español en el norte de Marruecos en la última semana, la mayoría cruzando la frontera a nado y otros a pie.

Al menos 18 inmigrantes ilegales han perdido la vida intentando llegar a nado a la ciudad española de Ceuta Más de 1.500 inmigrantes ilegales han llegado al enclave español en el norte de Marruecos en la última semana, la mayoría cruzando la frontera a nado y otros a pie.

Al menos 18 inmigrantes ilegales han perdido la vida intentando llegar a nado a la ciudad española de Ceuta, según informó el diario español El País.

Más de 1.500 inmigrantes ilegales han llegado al enclave español en el norte de Marruecos en la última semana, la mayoría cruzando la frontera a nado y otros a pie. El número exacto de personas llegadas aún no ha sido confirmado oficialmente.

El Gobierno español también anunció el despliegue del Ejército para apoyar a la Guardia Civil en el mantenimiento de la seguridad y el orden en la ciudad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, se desplazarán hasta Ceuta este viernes para evaluar la situación de primera mano.

La decisión se produce tras una solicitud de las autoridades locales de Ceuta de apoyo adicional del Gobierno nacional en Madrid, ya que la crisis fronteriza, que venía escalando, alcanzó un punto crítico este jueves.

Miles de migrantes se congregaron el jueves cerca de la frontera que separa la ciudad marroquí de Fenidiq (Castillejos) de la española Ceuta en un aparente intento coordinado de entrar en territorio español, según informó la agencia de noticias española EFE.

Cientos de personas escalaron las vallas fronterizas, mientras que otras se dirigieron hacia el rompeolas y se lanzaron al mar en un intento por llegar a Ceuta. Las fuerzas de seguridad marroquíes establecieron cordones en algunas zonas y detuvieron a varias personas, aunque muchos grupos continuaron avanzando hacia la frontera.

El movimiento masivo coincidió con las celebraciones del 27º aniversario de la entronización del rey Muhammad VI, mientras que las autoridades marroquíes alegaron desconocer las causas de la gran concentración en la frontera.

Ayer, Sánchez había asegurado que “el Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta” e informó que están “movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible”.

“Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación”, agregó.