Al menos 17 muertos en el último ataque ruso a la región de Kiev

Daniel Gallego
05 Agosto 2026•Actualizar: 05 Agosto 2026
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este miércoles que, “hasta el momento, se han reportado 44 heridos en el masivo ataque ruso contra Kiev y la región de Kiev”, mientras que “otras 17 personas, trágicamente, perdieron la vida”.
Zelenski ofreció sus “condolencias a sus familias y seres queridos”, y señaló que “fue un ataque de gran envergadura: 24 misiles balísticos, 4 misiles Zircon/Oniks y otros 115 drones”, de los que “un número significativo” era “a reacción”.
El presidente informó que “los principales objetivos del ataque fueron almacenes pertenecientes a empresas civiles. También se atacaron infraestructuras y una estación de ferrocarril”, y aseguró que “estas instalaciones no tenían relación con la guerra: una fábrica de cerveza, almacenes de materiales de construcción e instalaciones logísticas civiles”.
Zelenski indicó que “los interceptores de misiles balísticos podrían haber salvado la vida de las personas que fallecieron hoy” y reiteró que “es fundamental que nuestros socios comprendan que las demoras en el suministro de estos sistemas, o la falta de voluntad para proporcionarlos, conducen directamente a estas terribles pérdidas humanas y a la destrucción causada”.
El presidente recalcó que “los socios que aún no están preparados para desempeñar un papel más activo en el suministro de interceptores pueden contribuir implementando nuevas sanciones” y recordó que “una parte significativa de la producción rusa de misiles balísticos aún no está sujeta a sanciones”
“Se necesitan nuevas medidas por parte del G7, la Unión Europea y todos aquellos que apoyan la protección de la vida. Gracias a quienes están dispuestos a ayudar de esta manera”, agregó.