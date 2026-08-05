Zelenski informó que “los principales objetivos del ataque fueron almacenes pertenecientes a empresas civiles. También se atacaron infraestructuras y una estación de ferrocarril”, y aseguró que “estas instalaciones no tenían relación con la guerra”.

Al menos 17 muertos en el último ataque ruso a la región de Kiev Zelenski informó que “los principales objetivos del ataque fueron almacenes pertenecientes a empresas civiles. También se atacaron infraestructuras y una estación de ferrocarril”, y aseguró que “estas instalaciones no tenían relación con la guerra”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este miércoles que, “hasta el momento, se han reportado 44 heridos en el masivo ataque ruso contra Kiev y la región de Kiev”, mientras que “otras 17 personas, trágicamente, perdieron la vida”.

Zelenski ofreció sus “condolencias a sus familias y seres queridos”, y señaló que “fue un ataque de gran envergadura: 24 misiles balísticos, 4 misiles Zircon/Oniks y otros 115 drones”, de los que “un número significativo” era “a reacción”.

El presidente informó que “los principales objetivos del ataque fueron almacenes pertenecientes a empresas civiles. También se atacaron infraestructuras y una estación de ferrocarril”, y aseguró que “estas instalaciones no tenían relación con la guerra: una fábrica de cerveza, almacenes de materiales de construcción e instalaciones logísticas civiles”.

Zelenski indicó que “los interceptores de misiles balísticos podrían haber salvado la vida de las personas que fallecieron hoy” y reiteró que “es fundamental que nuestros socios comprendan que las demoras en el suministro de estos sistemas, o la falta de voluntad para proporcionarlos, conducen directamente a estas terribles pérdidas humanas y a la destrucción causada”.

El presidente recalcó que “los socios que aún no están preparados para desempeñar un papel más activo en el suministro de interceptores pueden contribuir implementando nuevas sanciones” y recordó que “una parte significativa de la producción rusa de misiles balísticos aún no está sujeta a sanciones”

“Se necesitan nuevas medidas por parte del G7, la Unión Europea y todos aquellos que apoyan la protección de la vida. Gracias a quienes están dispuestos a ayudar de esta manera”, agregó.