El presidente ucraniano informó que “numerosas personas resultaron heridas y están recibiendo la atención médica necesaria”.

Al menos 10 muertos en un ataque ruso al este de Ucrania El presidente ucraniano informó que “numerosas personas resultaron heridas y están recibiendo la atención médica necesaria”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este martes que, “esta mañana, los rusos lanzaron un brutal ataque contra una concurrida intersección en Pechenigi, región de Járkov, un lugar con una oficina de correos y comercios, rodeado únicamente de viviendas”.

Zelenski señaló que, “hasta el momento, se han reportado 10 fallecidos” y ofreció sus “condolencias a sus familias y seres queridos”.

Asimismo, Zelenski indicó que “numerosas personas resultaron heridas y están recibiendo la atención médica necesaria”, mientras que “los servicios de emergencia ya extinguieron el incendio y todos los servicios de emergencia y respuesta continúan trabajando en el lugar”.

“Se están esclareciendo las circunstancias de esta tragedia”, agregó.

Zelenski aseguró que “responderemos, sin duda, a este ataque ruso” y reiteró que “es igualmente importante que nuestros socios complementen nuestra justa respuesta militar con sus propias acciones para presionar a Rusia y apoyar a Ucrania”.