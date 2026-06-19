El Ministerio de Defensa de Afganistán anunció que su Fuerza Aérea “llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra escondites del ISIS en las provincias pakistaníes de Baluchistán y Jáiber Pastunjuá”.

Afganistán ataca varias posiciones del ISIS dentro de Pakistán El Ministerio de Defensa de Afganistán anunció que su Fuerza Aérea “llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra escondites del ISIS en las provincias pakistaníes de Baluchistán y Jáiber Pastunjuá”.

El Ministerio de Defensa de Afganistán anunció este viernes que, anoche, su Fuerza Aérea “llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra escondites del ISIS en las provincias pakistaníes de Baluchistán y Jáiber Pastunjuá”, y argumentó que “estos lugares habían sido utilizados, con el apoyo de ciertos círculos de inteligencia hostiles, para planificar y coordinar ataques contra Afganistán”, indicando que, “anteriormente, habían servido como bases operativas para planificar y lanzar varios ataques mortales”.

El ministerio informó que sus ataques fueron contra “lugares en la zona de Gulistan, en el distrito de Qila Abdullah, así como a la zona de Shakar Ab Jungle Gardi, en el distrito de Chagai, donde se atacaron, con éxito, instalaciones conjuntas utilizadas por militantes del ISIS y otros elementos hostiles”.

“Además”, prosiguió el ministerio, “también se atacó, con éxito, una instalación del ISIS-Jorasán en la zona de Qamber Khel, en la Agencia de Orakzai, y frecuentada por varios de los líderes clave del grupo”, y señaló que, “según información preliminar, todos los objetivos de alto valor predesignados fueron alcanzados con éxito durante la operación”.

El ministerio reiteró que “Afganistán no tolerará más ninguna amenaza a su seguridad y estabilidad”, y recalcó que “mantiene su firme compromiso de emplear todas las capacidades y recursos disponibles para detectar, neutralizar y eliminar cualquier amenaza”.