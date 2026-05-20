Los investigadores acusan al grupo de realizar labores de reconocimiento de los despliegues de tropas de la OTAN en Polonia, producir y distribuir material de propaganda y desinformación.

Acusados 3 polacos de colaborar con la inteligencia rusa para espiar y sabotear dentro del territorio de la OTAN Los investigadores acusan al grupo de realizar labores de reconocimiento de los despliegues de tropas de la OTAN en Polonia, producir y distribuir material de propaganda y desinformación.

Tres ciudadanos polacos fueron acusados este miércoles de colaborar con la inteligencia rusa en un caso que, según las autoridades polacas, trascendió el espionaje e incluyó preparativos de sabotaje dentro del territorio de la OTAN.

Este caso constituye el último de una serie de investigaciones vinculadas a la campaña híbrida de Moscú contra los países que apoyan a Ucrania.

La Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW) detuvo a los tres hombres el 12 de mayo por orden de la Fiscalía Nacional de Bialystok, según declaraciones de funcionarios y fiscales.

Los sospechosos, identificados únicamente como A. C. (62), D. C. (50) y A. P. (48), de acuerdo con las normas de privacidad polacas, permanecerán en prisión preventiva durante tres meses mientras continúa la investigación.

El ministro coordinador de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, declaró que los investigadores acusan al grupo de realizar labores de reconocimiento de los despliegues de tropas de la OTAN en Polonia, producir y distribuir material de propaganda y desinformación, y actuar en nombre de un ciudadano ruso presuntamente vinculado al Servicio Federal de Seguridad (FSB).

La fiscalía también alegó que los sospechosos recaudaron fondos para adquirir equipo destinado a soldados rusos y recibieron entrenamiento en el manejo de armas de fuego y en combate, lo que, según las autoridades, constituyó una preparación para actividades de sabotaje y distracción dentro de Polonia.

Según la legislación polaca, el espionaje contra la seguridad del Estado conlleva penas que van desde ocho años de prisión hasta cadena perpetua.

De acuerdo con una evaluación de ABW publicada a principios de este mes, Rusia está abandonando progresivamente el reclutamiento informal en línea para centrarse en redes de sabotaje más profesionales en toda Europa, incluyendo grupos con individuos con experiencia militar o delictiva.

Los servicios de contrainteligencia polacos iniciaron 69 investigaciones de espionaje entre 2024 y 2025, igualando el total de investigaciones realizadas entre 1991 y 2023. Las autoridades informaron de 91 arrestos vinculados a la cooperación con los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos durante ese período.

Los últimos arrestos se producen tras varias investigaciones de alto perfil en Polonia durante los últimos tres años.

En 2023, las autoridades polacas desmantelaron una supuesta red de espionaje rusa acusada de monitorear rutas ferroviarias y logística militar vinculadas al envío de armas a Ucrania. Los investigadores afirmaron que sus miembros instalaron cámaras cerca de corredores de transporte e infraestructura crítica, incluido el nudo logístico de Rzeszów-Jasionka, un punto clave para la logística de apoyo militar a Kiev.

Más recientemente, la fiscalía ha investigado casos relacionados con el sabotaje de infraestructura ferroviaria y supuestas operaciones vinculadas a Rusia que involucran redes de logística de paquetería en toda Europa. Los investigadores polacos también han vinculado incidentes anteriores, como el sabotaje ferroviario y los ataques logísticos, con operaciones de inteligencia rusas de mayor envergadura.

Polonia también ha atribuido algunos incidentes dentro del país a actividades híbridas rusas, incluyendo operaciones de influencia, intentos de sabotaje y ataques contra infraestructura.

Para Varsovia, estas acusaciones son particularmente delicadas, ya que Polonia se ha convertido en uno de los principales centros militares de la OTAN desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

Polonia alberga fuerzas aliadas, infraestructura logística y rutas de tránsito que dan servicio a Kiev, lo que convierte a los despliegues militares y la infraestructura en objetivos atractivos para la recopilación de inteligencia y las operaciones de influencia.

Los funcionarios polacos han argumentado cada vez con mayor frecuencia que el espionaje, el sabotaje y la desinformación no deben considerarse actos criminales aislados, sino elementos de una campaña más amplia destinada a poner a prueba la resistencia y crear incertidumbre dentro de los estados de la OTAN.

*Traducido por Daniel Gallego.