En un comunicado, los activistas afirmaron que Rheinmetall ya producía munición para Israel y planeaba ampliar la producción fabricando munición de gran calibre.

Activistas bloquean una planta de la armamentística Rheinmetall en Berlín En un comunicado, los activistas afirmaron que Rheinmetall ya producía munición para Israel y planeaba ampliar la producción fabricando munición de gran calibre.

Activistas propalestinos bloquearon este jueves una planta de Rheinmetall en Berlín, alegando que la empresa armamentística alemana planeaba ampliar la producción de munición destinada a Israel.

La protesta comenzó por la mañana en el barrio de Wedding, donde miembros del grupo autodenominado "Pacíficamente Contra el Genocidio" realizaron una sentada en la entrada de la planta y pegaron sus manos al suelo junto a la puerta.

La acción impidió la entrada y salida de vehículos durante varias horas. Los manifestantes desplegaron una pancarta con el lema "No al beneficio del genocidio" y portaban fotografías que mostraban la destrucción en los territorios palestinos, así como en el Líbano.

La policía llegó y utilizó disolventes especiales para separar las manos de los manifestantes antes de detenerlos.

En un comunicado, los activistas afirmaron que Rheinmetall ya producía munición para Israel y planeaba ampliar la producción fabricando munición de gran calibre.

"Alemania y Rheinmetall se están convirtiendo en cómplices del genocidio", declaró la portavoz del grupo, Laila Fuisz, quien instó a Berlín a detener la entrega de armas. “No estamos dispuestos a permanecer impasibles mientras las armas alemanas matan civiles y destruyen países enteros”.

Una participante, Bedia Ozakyol, expresó en un video publicado en línea que tiene tres hijos y que le dolió profundamente ver a las decenas de miles de niños muertos en Gaza. “Nunca pudieron vivir su infancia, nunca pudieron cumplir sus sueños”, afirmó.

El grupo anunció que planeaba nuevas acciones contra la planta de Berlín y contra los envíos de armas alemanas a Israel.

*Traducido por Daniel Gallego.