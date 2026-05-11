El motivo de la petición es poder conmemorar el aniversario de la ocupación israelí de la ciudad de Jerusalén Este en la Cisjordania ocupada.

9 ministros y 13 legisladores israelíes piden a la Policía irrumpir en el recinto de la mezquita Al-Aqsa este viernes El motivo de la petición es poder conmemorar el aniversario de la ocupación israelí de la ciudad de Jerusalén Este en la Cisjordania ocupada.

Nueve ministros y trece legisladores israelíes han pedido a la Policía que permita a las fuerzas de ocupación irrumpir en el recinto de la mezquita Al-Aqsa este viernes para conmemorar el aniversario de la ocupación israelí de la ciudad de Jerusalén Este.

La solicitud se realizó mediante una carta enviada por la Policía y publicada el lunes por Beyadenu, una organización de extrema derecha que alienta las incursiones israelíes en la mezquita Al-Aqsa.

La mayoría de los firmantes pertenecen al partido de derecha Likud, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional desde 2024 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Entre los ministros del Likud que firmaron la solicitud se encuentran el ministro de Defensa, Israel Katz; el ministro de Justicia, Yariv Levin; el ministro de Salud, Haim Katz; el ministro de Energía, Eli Cohen; el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi; el ministro de Deportes, Miki Zohar; el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli; y la ministra de Innovación, Gila Gamliel. El ministro de Finanzas, Zeev Elkin, del bloque de derecha Nueva Esperanza, también firmó la solicitud.

Diez diputados del Likud y tres del partido ultraderechista Sionismo Religioso, liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también la firmaron.

Tres ministros habían firmado la solicitud la semana pasada, y la Radio del Ejército israelí informó entonces que se esperaba que la policía la rechazara.

Aún no está claro si esta postura se mantendrá, ya que el número de ministros que respaldan la solicitud aumentó de tres a nueve.

El aniversario de la ocupación israelí de Jerusalén Este en 1967 se conmemora este año el 15 de mayo, que corresponde al viernes según el calendario hebreo.

*Traducido por Daniel Gallego.