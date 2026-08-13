Tras consultar con las autoridades de recursos minerales de Groenlandia y con Greenland Energy, 80 Mile anunció que las perforaciones en Nunap Qeqqa se pospondrán hasta el próximo año.

80 Mile y Greenland Energy posponen las perforaciones de prueba previstas en la costa este de Groenlandia Tras consultar con las autoridades de recursos minerales de Groenlandia y con Greenland Energy, 80 Mile anunció que las perforaciones en Nunap Qeqqa se pospondrán hasta el próximo año.

La empresa británica 80 Mile y su socio estadounidense Greenland Energy, presuntamente vinculado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han pospuesto las perforaciones de prueba previstas en la costa este de Groenlandia, según informó la emisora groenlandesa KNR.

Tras consultar con las autoridades de recursos minerales de Groenlandia y con Greenland Energy, 80 Mile anunció que las perforaciones en Nunap Qeqqa se pospondrán hasta el próximo año.

Greenland Energy también indicó que el gobierno groenlandés le había informado de la necesidad de modificar el calendario.

Ambas empresas planean colaborar para obtener los permisos necesarios antes del invierno de 2027.

Según se informa, se comprometieron a adaptarse al futuro fortaleciendo las relaciones con la comunidad local, los socios estratégicos y las autoridades pertinentes.

Asimismo, proporcionarán más información sobre el cronograma del proyecto de perforación una vez que se comprenda mejor el proceso.

El Departamento de Industria y Minerales de Groenlandia emitió recientemente una advertencia a Greenland Energy, una empresa con sede en Texas, fundada el año pasado y presuntamente vinculada a Trump, después de que se desembarcara equipo de perforación sin las autorizaciones gubernamentales necesarias.

"Se enviará una seria advertencia" al titular de la licencia, declaró el departamento.

La controversia surgió en medio del renovado interés estadounidense en Groenlandia. Días después de que los residentes informaran haber visto equipo de perforación en tierra, Trump publicó una imagen generada por IA en su plataforma Truth Social, donde se le veía contemplando un pueblo groenlandés con la leyenda "¡Hola, Groenlandia!".

Trump recibió críticas internacionales en enero de 2025 tras negarse a descartar el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia, afirmando que Estados Unidos necesitaba la isla "por motivos de seguridad nacional".

*Traducido por Daniel Gallego.