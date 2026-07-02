Más de 73.000 cadáveres han llegado a los hospitales, mientras que más de 173.000 personas han resultado heridas y más de 9.500 permanecen desaparecidas.

1.000 días de “genocidio”: Israel exterminó a más de 2.700 familias y destruyó más del 90% de la Franja de Gaza Más de 73.000 cadáveres han llegado a los hospitales, mientras que más de 173.000 personas han resultado heridas y más de 9.500 permanecen desaparecidas.

Más de 2.700 familias palestinas han sido completamente exterminadas durante los 1.000 días de “genocidio” israelí en la Franja de Gaza, mientras que más del 90% del enclave ha sido destruido, según informó este jueves la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza.

Su director general, Ismail al-Thawabteh, describió la situación como "una catástrofe humanitaria sin precedentes", afirmando que Gaza había pasado de una relativa estabilidad a "una realidad de destrucción total".

Masacres directas

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 39.000 familias han sido víctimas de ataques directos, incluyendo más de 2.700 que fueron completamente exterminadas y borradas del registro civil tras la muerte de todos sus miembros.

Más de 6.020 familias sufrieron una exterminación casi total, con un solo miembro superviviente en cada caso.

Más de 73.000 cadáveres han llegado a los hospitales, mientras que más de 173.000 personas han resultado heridas y más de 9.500 permanecen desaparecidas, declaró Al-Thawabteh.

Añadió que cientos de cuerpos siguen en las calles y zonas bajo control militar israelí, y que los equipos de ambulancias y defensa civil no pueden recuperarlos debido a las operaciones militares en curso.

Destrucción de la franja

Al-Thawabteh afirmó que el ejército israelí ha destruido más del 90% de la Franja de Gaza, haciendo retroceder al enclave décadas mediante ataques sistemáticos contra la población civil.

Indicó que los bombardeos israelíes alcanzaron barrios residenciales, hospitales, escuelas, universidades, lugares de culto, redes de agua y electricidad, sistemas de alcantarillado, carreteras e instalaciones de servicios públicos, causando una parálisis generalizada en todos los sectores.

El sector sanitario ha sufrido una destrucción extensa, afirmó, y añadió que los hospitales que aún funcionan ofrecen solo alrededor del 20% de los servicios que prestaban antes del genocidio.

Más de 22.000 palestinos heridos y enfermos necesitan urgentemente tratamiento en el extranjero, pero el cierre de los pasos fronterizos y las restricciones a la circulación de pacientes les han impedido recibir la atención médica necesaria, añadió.

Sufrimiento humanitario

Más de 1,5 millones de palestinos sufren graves dificultades psicológicas y un deterioro de sus condiciones de vida debido a los repetidos desplazamientos y la pérdida de sus hogares y medios de subsistencia, declaró Al-Thawabteh.

Añadió que más de un millón de palestinos desplazados viven en tiendas de campaña y refugios temporales en la zona de Al-Mawasi, al sur de Gaza, donde carecen de servicios básicos en medio de un calor extremo y la escasez de agua, alimentos y medicinas.

La guerra ha devastado la economía de Gaza, dejando a más del 80% de la población por debajo del umbral de la pobreza, según indicadores internacionales, afirmó.

Decenas de miles de familias no pueden cubrir sus necesidades básicas, mientras que muchas sobreviven con una sola comida al día o menos, agregó.

Más de 1,1 millones de niños reciben solo una comida al día, lo que Al-Thawabteh describió como una "política sistemática de inanición" dirigida contra la población civil, en particular niños y mujeres.

Fracaso internacional

Al-Thawabteh acusó a la comunidad internacional de no haber detenido el genocidio israelí, afirmando que "el mundo no ha logrado, ni una sola vez, detener la agresión ni proteger a la población civil".

Añadió que las instituciones internacionales y el Consejo de Seguridad de la ONU tienen "responsabilidad moral y legal" por la continuación de la catástrofe humanitaria.

Agregó que las autoridades de Gaza siguen documentando muertes, destrucción y presuntas violaciones contra la población civil y la infraestructura civil.

Reconstrucción

Al-Thawabteh afirmó que la reconstrucción de Gaza requerirá un amplio esfuerzo internacional, que incluya la reconstrucción de más de 500 escuelas y universidades, más de 1000 mezquitas y tres iglesias, así como la rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado, carreteras, infraestructura y los sectores económico y de servicios públicos.

"Si la situación continúa como está, la Franja de Gaza se encamina hacia un colapso humanitario sin precedentes, y el mundo seguirá siendo testigo de una de las mayores tragedias humanitarias de la historia moderna", afirmó.

*Traducido por Daniel Gallego.