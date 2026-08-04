La ministra para la Transición Ecológica de España indicó que, “además, este verano ha sido también el más seco

“El verano de 2026 (junio-julio) es ya el más cálido de toda la serie histórica en España” La ministra para la Transición Ecológica de España indicó que, “además, este verano ha sido también el más seco

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen Muñoz, anunció este martes que “el verano de 2026 (junio-julio) es ya el más cálido de toda la serie histórica en España, que arranca en 1961”.

Aagesen informó que “su temperatura media ha sido de 24,5°C”, indicando que “esto supone casi un grado más (+0,7°C) que los bimestres junio-julio más cálidos hasta ahora, 2025 y 2022, que estaban empatados, y supera en +2,9°C el promedio normal del período 1991-2020”.

La vicepresidente señaló que “nueve de los diez bimestres junio-julio más cálidos de la serie se han registrado en el siglo XXI, y los cinco más cálidos, desde 2015. Además, este verano ha sido también el más seco de la serie histórica, con solo 17 l/m2 acumulados, por debajo de 1994 (21 l/m2) y de 2005 y 2016 (27 l/m2)”.

Aagesen aclaró que “en verano siempre llueve poco, pero este año la lluvia ha sido especialmente escasa: pocas tormentas y muy aisladas”, y recalcó que “son datos de Aemet”, la Agencia Estatal de Meteorología de España.

“Frente a estos impactos la respuesta pasa por la unidad: coordinación entre administraciones para dar respuesta inmediata. A la vez, acuerdos estratégicos que aborden la raíz de la crisis climática”, enfatizó y agregó que “es momento de sumar fuerzas. Necesitamos un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática”.