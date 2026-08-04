Daniel Gallego
04 Agosto 2026•Actualizar: 04 Agosto 2026
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen Muñoz, anunció este martes que “el verano de 2026 (junio-julio) es ya el más cálido de toda la serie histórica en España, que arranca en 1961”.
Aagesen informó que “su temperatura media ha sido de 24,5°C”, indicando que “esto supone casi un grado más (+0,7°C) que los bimestres junio-julio más cálidos hasta ahora, 2025 y 2022, que estaban empatados, y supera en +2,9°C el promedio normal del período 1991-2020”.
La vicepresidente señaló que “nueve de los diez bimestres junio-julio más cálidos de la serie se han registrado en el siglo XXI, y los cinco más cálidos, desde 2015. Además, este verano ha sido también el más seco de la serie histórica, con solo 17 l/m2 acumulados, por debajo de 1994 (21 l/m2) y de 2005 y 2016 (27 l/m2)”.
Aagesen aclaró que “en verano siempre llueve poco, pero este año la lluvia ha sido especialmente escasa: pocas tormentas y muy aisladas”, y recalcó que “son datos de Aemet”, la Agencia Estatal de Meteorología de España.
“Frente a estos impactos la respuesta pasa por la unidad: coordinación entre administraciones para dar respuesta inmediata. A la vez, acuerdos estratégicos que aborden la raíz de la crisis climática”, enfatizó y agregó que “es momento de sumar fuerzas. Necesitamos un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática”.