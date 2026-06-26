El plan, presentado por el CEO Oliver Blume en una reunión del consejo de administración a principios de esta semana, duplicaría la reducción de personal en el mayor fabricante de automóviles de Europa.

Volkswagen considera recortar hasta 100.000 puestos de trabajo y cerrar varias fábricas en Alemania El plan, presentado por el CEO Oliver Blume en una reunión del consejo de administración a principios de esta semana, duplicaría la reducción de personal en el mayor fabricante de automóviles de Europa.

Volkswagen está considerando recortar hasta 100.000 puestos de trabajo y cerrar varias fábricas en Alemania como parte de una reestructuración más amplia para mejorar su competitividad, según informó este viernes la revista económica alemana Manager Magazin.

El plan, presentado por el CEO Oliver Blume en una reunión del consejo de administración a principios de esta semana, duplicaría la reducción de personal en el mayor fabricante de automóviles de Europa, según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Volkswagen, propietaria de Porsche y Audi, emplea a cerca de 657.000 personas en todo el mundo. El grupo ya había anunciado planes para reducir su plantilla en 50.000 personas para 2030, y unos 28.000 empleados ya han aceptado abandonar la empresa.

Las últimas propuestas incluyen, según se informa, una reducción de los gastos generales de 11.000 millones de euros para finales de la década y el cierre de cuatro plantas en Alemania a medio plazo. Las plantas mencionadas en el informe incluyen la planta de Audi en Neckarsulm y las de Volkswagen en Hannover, Zwickau y Emden.

Blume también está considerando separar las plantas de componentes de la marca principal de turismos Volkswagen para agilizar el grupo.

Volkswagen declinó hacer comentarios sobre las afirmaciones específicas, pero declaró que la compañía debe someterse a un cambio sustancial y que su junta directiva ha estado trabajando en un plan a largo plazo para reestructurar el grupo.

Esta iniciativa surge en un momento en que Volkswagen se enfrenta a aranceles estadounidenses, una persistente debilidad en China y una competencia cada vez mayor en Europa por parte de rivales chinos y europeos, como BYD y Stellantis.

Los representantes sindicales se opusieron rápidamente a los planes publicados. El comité de empresa de Volkswagen y el sindicato IG Metall afirmaron que tales propuestas generarían incertidumbre para los empleados y las regiones donde opera la compañía, y añadieron que se opondrían a cualquier medida de este tipo.

La reestructuración en Volkswagen es un tema políticamente delicado. Los representantes de los trabajadores ocupan la mitad de los puestos en el consejo de supervisión de la compañía, mientras que el estado alemán de Baja Sajonia, que suele alinearse con los grupos sindicales, ocupa los dos puestos restantes.

Las acciones de Volkswagen cayeron un 0,1% en Fráncfort tras la publicación del informe, y la cotización acumula una caída de alrededor del 27,5% en lo que va del año.

*Traducido por Daniel Gallego.