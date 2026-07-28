La escasez empezó cuando un grupo de manifestantes provocó el cierre del Complejo Industrial de Mellitah.

Varias unidades de generación eléctrica quedan fuera de servicio debido a una grave escasez de y combustible en Libia La escasez empezó cuando un grupo de manifestantes provocó el cierre del Complejo Industrial de Mellitah.

La Corporación Nacional de Petróleo (CNP) de Libia informó este martes que varias unidades de generación eléctrica quedaron fuera de servicio debido a una grave escasez de gas y combustible provocada por el cierre del Complejo Industrial de Mellitah por parte de manifestantes.

En un comunicado, la CNP indicó que un grupo de manifestantes irrumpió y cerró el Complejo Industrial de Mellitah, al oeste de Trípoli, la madrugada del martes, lo que obligó a suspender las operaciones e interrumpió la producción y el suministro de gas natural.

La corporación señaló que el complejo es la principal fuente de gas que abastece el gasoducto costero de Libia, y agregó que la interrupción detuvo por completo la producción en el yacimiento petrolífero de El Feel y suspendió parcialmente las operaciones en el yacimiento de Wafa.

La consiguiente drástica disminución en el suministro de gas y combustible necesarios para el funcionamiento de las centrales eléctricas ha dejado fuera de servicio varias unidades de generación eléctrica, añadió.

La CNP advirtió que, de persistir la situación, podría desestabilizar aún más la red eléctrica nacional, obligando a la desconexión de más unidades generadoras y aumentando la probabilidad de apagones generalizados o incluso un apagón a nivel nacional.

También advirtió sobre los riesgos para la seguridad de las instalaciones y los trabajadores, los complejos desafíos técnicos y las importantes pérdidas en la producción de petróleo y gas y en los ingresos nacionales.

A primera hora del martes, un grupo manifestantes paralizaron el Complejo de Petróleo y Gas de Mellitah, así como la sede del Ministerio de Petróleo y Gas y la Compañía Petrolera Zueitina en Trípoli, para protestar por el deterioro de las condiciones de vida y la deficiencia de los servicios públicos.

Este lunes, los manifestantes habían declarado una campaña de desobediencia civil para exigir mejoras en el servicio eléctrico, la rendición de cuentas de los funcionarios que supervisan el sector energético y soluciones urgentes a la recurrente escasez de agua, la falta de combustible y los problemas de liquidez.

Las protestas coinciden con una intensa ola de calor que ha azotado Libia en los últimos días, provocando cortes de electricidad generalizados en gran parte del país y extendiendo el racionamiento eléctrico a más de 14 horas en algunas zonas.

Los apagones diarios han afectado tanto al oeste como al este de Libia desde principios de julio.

*Traducido por Daniel Gallego.