El ministro de Comercio de Türkiye advirtió que las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las cadenas de suministro globales y las crecientes tendencias proteccionistas están remodelando los modelos de comercio e inversión internacionales.

Türkiye y Bélgica "aspiran a alcanzar un volumen de comercio bilateral de USD 15.000 millones de manera sostenible" El ministro de Comercio de Türkiye advirtió que las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las cadenas de suministro globales y las crecientes tendencias proteccionistas están remodelando los modelos de comercio e inversión internacionales.

El ministro de Comercio de Türkiye, Ömer Bolat, afirmó que el volumen comercial bilateral entre su país y Bélgica alcanzará los 9.300 millones de dólares en 2025: "Los dos países aspiran a alcanzar un volumen de comercio bilateral de 15.000 millones de dólares de manera sostenible y equilibrada".

En su discurso durante el Foro Empresarial Türkiye-Bélgica, organizado por la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEİK, por sus siglas en turco) en Estambul, Bolat advirtió que las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las cadenas de suministro globales y las crecientes tendencias proteccionistas están remodelando los modelos de comercio e inversión internacionales, indicando que la economía global está experimentando profundas transformaciones.

Bolat subrayó que, en un entorno así, tener socios fiables y economías resilientes ya no son una opción, sino una obligación, y enfatizó que Türkiye destaca en este contexto por su ubicación estratégica en la intersección de Europa, Asia y África.

"Türkiye ofrece acceso directo a más de 1.300 millones de consumidores. Türkiye se ha convertido en un gigante mundial de la producción, la tecnología y la logística gracias a su fuerza laboral joven y talentosa y su sólido ecosistema industrial. Con un ingreso nacional de 1,6 billones de dólares, Türkiye es la decimosexta economía más grande del mundo y una de las de más rápido crecimiento entre los países de la OCDE. Sobre la base de esta sólida base económica, Türkiye se está posicionando cada vez más como un centro de gobernanza e innovación global. Este año, Türkiye será la sede de la cumbre de la OTAN, la COP31 de la ONU y el Congreso Astronáutico Internacional".

Bolat enfatizó que las inversiones de Bélgica en Türkiye han alcanzado aproximadamente 5.000 millones de dólares, mientras que las inversiones de Türkiye en Bélgica se han acercado a los 750 millones. "La existencia de 719 empresas belgas que operan en Türkiye es un claro indicador de la confianza en nuestra economía. Asimismo, las empresas turcas están ampliando su presencia en Bélgica en sectores como la logística, la defensa, la fabricación, el comercio minorista y las tecnologías avanzadas".

"Nuestras exportaciones aeroespaciales y de defensa aumentaron de 248 millones de dólares en 2002 a más de 10.000 millones de dólares en 2025. Esto significa un aumento de aproximadamente 40 veces y coloca a Türkiye en el undécimo lugar en exportaciones de productos de defensa. Vemos un interés creciente en Bélgica por involucrarse más profundamente con nuestro ecosistema de defensa. En segundo lugar, Turquía es un importante centro logístico con sistemas aduaneros digitales avanzados, con un mercado logístico de 150 mil millones de dólares y exportaciones de servicios logísticos de más de 50 mil millones de dólares".

Bolat señaló que Bélgica tiene oportunidades abiertas en los campos de almacenamiento, carga aérea, transporte multimodal y logística digital con su ubicación logística avanzada: "La infraestructura de transporte en rápida expansión de Türkiye fortalece aún más este ecosistema con 58 aeropuertos, 247 millones de pasajeros y 356 destinos. Se realizan semanalmente 80 vuelos de pasajeros y 14 de carga entre nuestros países, lo que revitaliza el turismo. Más de 600.000 turistas belgas visitaron Türkiye el año pasado".

Bolat indicó que una de las áreas donde se puede aumentar el volumen comercial de los dos países es "las tecnologías de la información y de procesamiento" y llamó la atención a que Türkiye aumentó el valor agregado manufacturero de 41.000 millones de dólares a 240.000 millones.

"Centrándose en la diversificación, la seguridad del suministro y las tecnologías limpias, la transición energética de Türkiye crea un área importante de cooperación con Bélgica, especialmente en la energía eólica marina y las tecnologías del hidrógeno. Además, con su mercado farmacéutico de 9.200 millones de dólares y más de 50.000 empleados profesionales, Türkiye ofrece una plataforma para la investigación y el desarrollo conjuntos".

Bolat afirmó que, hasta ahora, los contratistas turcos han realizado proyectos por el valor de 560.000 millones en 138 países y que el volumen de proyectos de construcción realizados en Bélgica asciende a 335 millones. "En este sentido, hay un gran margen para desarrollar nuestra asociación económica no sólo entre nuestros países bilaterales, sino también en terceros mercados y con los gobiernos".

El ministro informó que continúan los esfuerzos para modernizar la Unión Aduanera y agradeció a Bélgica por su apoyo en este sentido, indicando que su prioridad es "crear un entorno favorable a los negocios".

"Nuestro sólido marco legal, que incluye acuerdos sobre protección y promoción de inversiones y para evitar la doble imposición, garantiza transparencia, previsibilidad y seguridad para los inversores. Al mismo tiempo, estamos trabajando muy estrechamente con la UE para modernizar la unión aduanera entre Turquía y los estados miembros de la UE de acuerdo con las condiciones actuales. Creemos que Bélgica apoya este enfoque dentro de la UE, en consonancia con las realidades económicas actuales. Por lo tanto, ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento al gobierno belga por su apoyo a la modernización de la unión aduanera entre la UE y Türkiye".

Bolat enfatizó que las políticas comerciales e industriales de la UE deben ser inclusivas, no excluyentes, y que no deben debilitar las cadenas de valor profundamente integradas entre las empresas turcas y las empresas europeas.

"Además, el año pasado, aproximadamente el 70 por ciento de las inversiones extranjeras directas en Türkiye, que ascendieron a 290.000 millones de dólares, provinieron de empresas e industrias europeas. Con nuestros esfuerzos conjuntos dentro del marco de la UE, Türkiye seguirá sirviendo como un socio confiable y un centro confiable de logística y cadena de suministro".

Durante el foro, Türkiye y Bélgica firmaron la declaración conjunta sobre el desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales.

*Traducido por Daniel Gallego.