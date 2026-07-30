Esto refleja la tendencia al alza de la producción siderúrgica en las economías emergentes mientras que la producción en las economías desarrolladas se ha mantenido estancada y se prevé que esta tendencia continúe.

Türkiye asciende al séptimo puesto en la producción mundial de acero bruto Esto refleja la tendencia al alza de la producción siderúrgica en las economías emergentes mientras que la producción en las economías desarrolladas se ha mantenido estancada y se prevé que esta tendencia continúe.

La producción de acero bruto de Türkiye alcanzó los 38,1 millones de toneladas métricas el año pasado frente a los 36,9 millones de 2024, convirtiéndose en el séptimo mayor productor de acero del mundo, según el último informe de la Asociación Mundial del Acero.

Un portavoz de la Asociación Mundial del Acero declaró a la Agencia Anadolu (AA) que el ascenso de Türkiye al séptimo puesto como mayor productor de acero del mundo en 2025 refleja la tendencia al alza de la producción siderúrgica en las economías emergentes, mientras que la producción en las economías desarrolladas se ha mantenido estancada, y se prevé que esta tendencia continúe.

Veysel Yayan, secretario general de la Asociación Turca de Productores de Acero (TCUD), declaró a AA que, si bien el sector siderúrgico turco experimentó fluctuaciones, superó a Alemania, lo que pone de manifiesto la solidez de su infraestructura industrial.

“Türkiye puede crecer de forma sostenida si logra mantener las importaciones por debajo de los 19,5 millones de toneladas métricas en los próximos años, ascendiendo en el ranking a medio plazo; incluso podría superar a Rusia o Corea del Sur, ya que actualmente es el mayor productor de acero de Europa”, añadió.

El aumento de la producción de acero bruto en Türkiye se debió a la recuperación de los mercados de exportación, el uso eficiente de la capacidad productiva y las inversiones que mejoran la competitividad, además de la demanda interna.

Se prevé que el desempeño de la producción y las exportaciones del sector se vea influenciado por la recuperación de la economía global.

*Traducido por Daniel Gallego.