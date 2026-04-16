No obstante, la empresa advirtió que el conflicto podría elevar los precios de ciertos productos químicos y gases, lo que podría repercutir en la rentabilidad, aunque aún es pronto para cuantificarlo.

TSMC no prevé que la guerra en Oriente Medio interrumpa el suministro de materiales clave a corto plazo No obstante, la empresa advirtió que el conflicto podría elevar los precios de ciertos productos químicos y gases, lo que podría repercutir en la rentabilidad, aunque aún es pronto para cuantificarlo.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) declaró este jueves que no prevé que la guerra en Oriente Medio interrumpa el suministro de materiales clave para la fabricación de chips a corto plazo, citando su estrategia de abastecimiento multirregional y sus reservas de seguridad, si bien advirtió que es probable que los precios de algunos productos químicos y gases aumenten.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre, el director financiero (CFO), Wendell Huang, afirmó que TSMC se abastece de productos químicos y gases especializados, como helio e hidrógeno, de múltiples proveedores en diferentes regiones y cuenta con reservas de seguridad. Añadió que la empresa está colaborando con sus proveedores para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y, por lo tanto, no prevé ningún impacto a corto plazo en sus operaciones debido a la falta de suministro de materiales.

Huang también indicó que TSMC trabaja con la empresa estatal de servicios públicos de Taiwán y el gobierno para garantizar un suministro energético estable, señalando que las autoridades han asegurado suficiente GNL al menos hasta mayo y están buscando fuentes de suministro adicionales y planes de respaldo. Con base en esta evaluación, la empresa afirmó que tampoco prevé ninguna interrupción a corto plazo en sus operaciones debido al suministro de energía.

TSMC registró otro trimestre récord, con un beneficio neto de 572.480 millones de dólares taiwaneses (18.130 millones de dólares estadounidenses) en el periodo de enero a marzo, un 58% más que el año anterior, mientras que los ingresos del primer trimestre ascendieron a 35.000 millones de dólares.

La información para inversores de TSMC muestra que los ingresos del primer trimestre alcanzaron los 35.900 millones de dólares, superando el rango de previsiones de la compañía, que oscilaba entre los 34.600 y los 35.800 millones de dólares.

El mayor fabricante de chips por contrato del mundo afirmó que la demanda de tecnologías de vanguardia se mantuvo sólida, con chips avanzados de 7 nanómetros o menos que representaron el 74% de los ingresos totales por obleas en el trimestre, incluyendo un 25% de chips de 3 nanómetros. Las aplicaciones de computación de alto rendimiento, incluyendo la demanda relacionada con la IA, siguieron siendo un motor clave de crecimiento.

Aun así, TSMC indicó que el conflicto podría afectar a los márgenes. Huang afirmó que es probable que los precios de ciertos productos químicos y gases aumenten debido a los recientes acontecimientos en Oriente Medio, lo que podría repercutir en la rentabilidad, aunque aún es pronto para cuantificarlo.

De cara al futuro, TSMC prevé unos ingresos para el segundo trimestre de entre 39.000 y 40.200 millones de dólares, e indicó que su presupuesto de capital para 2026 se sitúa ahora en el extremo superior del rango previamente anunciado de entre 52.000 y 56.000 millones de dólares, lo que subraya la confianza en que la demanda impulsada por la IA se mantendrá sólida a pesar de la incertidumbre geopolítica generalizada.

*Traducido por Daniel Gallego.