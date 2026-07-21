Funcionarios estadounidenses habrían elaborado planes para reemplazar los aranceles globales del 10% que expiran con nuevos aranceles, que probablemente oscilarán entre el 10% y el 12,5% en unos 60 países.

Trump se prepara para imponer nuevos aranceles a decenas de países esta misma semana Funcionarios estadounidenses habrían elaborado planes para reemplazar los aranceles globales del 10% que expiran con nuevos aranceles, que probablemente oscilarán entre el 10% y el 12,5% en unos 60 países.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para imponer nuevos aranceles a decenas de países esta misma semana, según informó el Financial Times el martes.

Funcionarios estadounidenses habrían elaborado planes para reemplazar los aranceles globales del 10% que expiran con nuevos aranceles, que probablemente oscilarán entre el 10% y el 12,5% en unos 60 países.

En lugar de recurrir a los poderes de emergencia anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos, la administración utilizaría una investigación sobre prácticas de trabajo forzoso, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para justificar las medidas. Investigaciones adicionales podrían respaldar posteriormente aranceles más altos, según el informe.

Trump ha continuado ampliando su agenda arancelaria, anunciando recientemente aranceles del 50% sobre productos canadienses y un impuesto del 25% sobre importaciones brasileñas.

Esta última iniciativa surge tras un fallo de la Corte Suprema a principios de este año que invalidó los aranceles recíprocos que Trump introdujo en abril de 2025, lo que provocó gran incertidumbre en los mercados mundiales.

Tras bambalinas, altos funcionarios han instado a Trump a preservar la estabilidad con sus socios comerciales y a mantener los acuerdos comerciales alcanzados en 2025.

También han suavizado algunas propuestas arancelarias anteriores, eximiendo bienes de consumo clave y reduciendo los aranceles sobre ciertos productos relacionados con el acero y el aluminio.

Investigaciones recientes sobre minerales críticos y piezas de aeronaves recomendaron, en cambio, negociaciones sobre nuevos aranceles.

Este renovado impulso comercial se produce en medio de crecientes tensiones con Irán, que han elevado los precios del petróleo en Estados Unidos por encima de los 4 dólares por galón y han aumentado la presión sobre el costo de vida de los hogares.

Una encuesta realizada a principios de este mes reveló que más de dos tercios de los votantes estadounidenses desaprobaban la gestión de Trump respecto al costo de vida, tras sus reiteradas promesas de campaña de reducir los precios.

"Creo que la principal influencia en los aranceles es el clima político y las preocupaciones sobre la asequibilidad, que limitan la capacidad de Trump para intensificarlos", afirmó Michael Smart, director gerente de Rock Creek Global Advisors, una firma de asesoría con sede en Washington.

“Esto no significa que los aumentos arancelarios sean cosa del pasado”, afirmó Wendy Cutler, exfuncionaria de comercio estadounidense y actual vicepresidenta sénior del Asia Society Policy Institute.

“Pero sí sugiere que ahora se requiere un enfoque más prudente, sobre todo de cara a las elecciones de mitad de mandato”, añadió, refiriéndose a las elecciones al Congreso de Estados Unidos de noviembre, en las que se prevé que el Partido Republicano de Trump pierda escaños.

Aunque Trump no se presenta a la reelección, perder el control de una o ambas cámaras del Congreso podría limitar su poder en sus dos últimos años de mandato.

Los aranceles propuestos se dirigirían a países que practican el trabajo forzoso, mientras que una investigación aparte sobre el exceso de capacidad manufacturera abarca economías como la UE, China, India, Japón, México, Corea del Sur y varios países del sudeste asiático.

*Traducido por Daniel Gallego.