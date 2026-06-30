Trump pide a las gasolineras que fijen el precio del galón de gasolina a USD 2,5 “Si los vendedores no hacen esto”, prosiguió Trump, “se avecinan grandes problemas”, avisó.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, reiteró este martes que las gasolineras “deben bajar sus precios inmediatamente”, indicando que estos “son demasiado altos considerando que el petróleo está ahora a $68 el barril y sigue bajando”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump afirmó que las gasolineras “deben reaccionar rápidamente a esta declaración y hacer lo que saben que es correcto: bajar sus precios por nuestro gran pueblo estadounidense”, insistiendo en que “no habrá especulación, que es totalmente ilegal”.

“Si los vendedores no hacen esto”, prosiguió Trump, “se avecinan grandes problemas”, avisó, pidiendo a las gasolineras que “empiecen a fijar el precio en torno a los $2,50 el galón [3,785 litros]”.

Trump señaló que el estado de “California debería dejar de cobrar impuestos tan altos sobre su gasolina” y advirtió que “pronto el impuesto será más alto que el producto mismo, y Estados Unidos no lo tolerará, ni tampoco el pueblo de California, que está siendo abusado por estos impuestos ridículos y por su propio Gobierno”.