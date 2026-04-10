Trump pide a Irán que deje de cobrar peajes a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz

Daniel Gallego
10 Abril 2026•Actualizar: 10 Abril 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, señaló este viernes que las noticias sobre que Irán estaría cobrando tasas a los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz y advirtió que “más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, más les vale que dejen de hacerlo de inmediato”.
A través de su plataforma social Truth Social, Trump acusó a Irán de estar haciendo “un trabajo pésimo, incluso deshonroso” y argumentó que “este no es el acuerdo que tenemos”.