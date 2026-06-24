El presidente estadounidense dijo que “las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo”.

Trump acusa a las petroleras de “estafar a los consumidores” por no bajar el precio de la gasolina El presidente estadounidense dijo que “las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, afirmó este miércoles que “las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump señaló que el precio del crudo “está cayendo en picado” y acusó a las petroleras de “estafar a los consumidores”, indicando que ha ordenado al Departamento de Justicia que “investigue este asunto de inmediato”.

“Ojalá los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo”, añadió.