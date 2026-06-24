Trump acusa a las petroleras de “estafar a los consumidores” por no bajar el precio de la gasolina

Daniel Gallego
24 Junio 2026•Actualizar: 24 Junio 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, afirmó este miércoles que “las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo”.
A través de su plataforma social Truth Social, Trump señaló que el precio del crudo “está cayendo en picado” y acusó a las petroleras de “estafar a los consumidores”, indicando que ha ordenado al Departamento de Justicia que “investigue este asunto de inmediato”.
“Ojalá los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo”, añadió.