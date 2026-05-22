Suecia ya ha contribuido a impulsar sanciones contra los ocupantes y las organizaciones de colonos ilegales, pero que ahora requiere medidas económicas más contundentes.

Suecia presiona a la UE para que adopte medidas contra los productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales Suecia ya ha contribuido a impulsar sanciones contra los ocupantes y las organizaciones de colonos ilegales, pero que ahora requiere medidas económicas más contundentes.

El ministro sueco de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior, Benjamín Dousa, declaró este viernes que Suecia está presionando a la Unión Europea para que adopte medidas más estrictas contra los productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada.

En declaraciones a las puertas del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre Comercio, Dousa afirmó que una iniciativa conjunta sueco francesa, lanzada hace varias semanas, ya ha influido en los debates dentro de la UE.

«Ya ha cambiado la dinámica, y podemos ver que la iniciativa sueco-francesa que lanzamos hace un par de semanas está ganando un apoyo cada vez mayor. Cada vez más países están hartos», declaró Dousa.

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a una pregunta sobre si un vídeo ampliamente difundido en el que aparece el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, podría afectar a los debates de la UE sobre medidas comerciales vinculadas a los asentamientos israelíes.

Dousa afirmó que Suecia ya ha contribuido a impulsar sanciones contra los ocupantes y las organizaciones de colonos ilegales, pero que ahora se requieren medidas económicas más contundentes.

«Ahora debemos avanzar, al menos parcialmente, hacia sanciones contra los colonos y las organizaciones de colonos», concluyó.

El ministro sueco subrayó que los productos procedentes de los territorios palestinos ocupados no deberían seguir entrando en el mercado de la UE con condiciones comerciales favorables.

«No puede ser que los productos de territorios ocupados, donde se han robado tierras a la población civil, en Cisjordania, puedan entrar en la UE prácticamente libres de aranceles», afirmó.

Según Dousa, entre las propuestas que se están debatiendo se incluyen requisitos de licencias de exportación y aranceles significativamente más altos para los productos procedentes de los asentamientos.

«Por ejemplo, exigir licencias de exportación o aumentar significativamente los aranceles», declaró. «Lo importante es detener la entrada en la UE de productos procedentes de territorios ocupados donde se han robado tierras ajenas».

Dousa también indicó que el apoyo a la iniciativa está creciendo entre los Estados miembros de la UE, incluidos los Países Bajos.

«Y mientras la atención mundial se centra en otras zonas geográficas, como la guerra en Irán o la catástrofe humanitaria en Gaza, es importante no olvidar las terribles atrocidades que están ocurriendo ahora mismo en Cisjordania», concluyó.

*Traducido por Daniel Gallego.