Esto valoraría la compañía de Elon Musk en aproximadamente 1,77 billones de dólares, sentando las bases para la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia.

SpaceX planea recaudar 75.000 millones de dólares en su salida a bolsa Esto valoraría la compañía de Elon Musk en aproximadamente 1,77 billones de dólares, sentando las bases para la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia.

SpaceX ha anunciado planes para recaudar 75.000 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) que valoraría la compañía en aproximadamente 1,77 billones de dólares, sentando las bases para la que podría ser la mayor OPI de la historia.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, la compañía planea vender 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una. La oferta prevista superaría el récord anterior establecido por Saudi Aramco, que recaudó 29.400 millones de dólares en su salida a bolsa en 2019.

Se espera que Elon Musk, propietario de cerca de la mitad de SpaceX, conserve casi la mitad de las acciones de la compañía tras la OPI. Gracias a las acciones con derecho a voto especial, controlaría el 82,4% del poder de voto de la empresa, según el documento.

La OPI podría incrementar drásticamente la fortuna personal de Musk, cuyo patrimonio en SpaceX estaría valorado en unos 841.000 millones de dólares si las acciones se cotizan al precio de oferta previsto. Sumando sus participaciones en Tesla, su patrimonio neto podría superar el billón de dólares.

SpaceX, fundada en 2002, ha evolucionado desde una empresa de lanzamiento de cohetes hasta convertirse en un negocio más amplio de espacio, internet satelital e inteligencia artificial. La compañía se expandió al sector de las telecomunicaciones a través de Starlink, su servicio de internet satelital, y recientemente fusionó sus operaciones con xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk.

Los documentos de la salida a bolsa también señalan los planes de SpaceX para la inteligencia artificial y los centros de datos espaciales, junto con sus objetivos a largo plazo en la exploración espacial, incluyendo misiones a la Luna y Marte.

SpaceX afirmó que los fondos obtenidos con la oferta pública inicial (OPI) ayudarían a financiar las importantes necesidades de inversión de capital en sus operaciones espaciales y de IA.

Se espera que la compañía comience a cotizar el próximo viernes, según la documentación presentada.

La salida a bolsa prevista se produce en medio de una fuerte demanda de los inversores por empresas vinculadas a la inteligencia artificial, a pesar de las continuas dudas sobre la rentabilidad en algunos sectores.

Se espera que otras importantes empresas de IA, como Anthropic y OpenAI, también busquen cotizar en bolsa, lo que podría generar una nueva ola de riqueza en el sector tecnológico.

*Traducido por Daniel Gallego.