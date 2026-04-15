La Compañía Petrolera Siria afirmó que la operación “refleja la preparación de la infraestructura y la eficiencia del personal nacional en la gestión de las operaciones de transporte y exportación”.

Siria exporta el primer cargamento de combustible iraquí a través de su terminal en la ciudad de Banias La Compañía Petrolera Siria afirmó que la operación “refleja la preparación de la infraestructura y la eficiencia del personal nacional en la gestión de las operaciones de transporte y exportación”.

La Compañía Petrolera Siria anunció este miércoles la primera exportación de combustible iraquí a través de su terminal en la ciudad de Banias.

La compañía afirmó que la operación “refleja la preparación de la infraestructura y la eficiencia del personal nacional en la gestión de las operaciones de transporte y exportación”.

Asimismo, la compañía señaló que “esta operación subraya el creciente papel de Siria como centro de tránsito estratégico para la energía regional y su capacidad para proporcionar soluciones logísticas eficaces que apoyen la continuidad del suministro y fomenten la integración entre los países de la región”.