Según un nuevo pronostico del instituto de investigación BAK Economics, esto se debe a la menor demanda de viajes de larga distancia vinculada a la guerra en Irán.

Se prevé que Suiza registre su primer descenso en el turismo de verano desde el fin de la pandemia de la COVID-19 Según un nuevo pronostico del instituto de investigación BAK Economics, esto se debe a la menor demanda de viajes de larga distancia vinculada a la guerra en Irán.

Se prevé que Suiza registre su primer descenso en el turismo de verano desde el fin de la pandemia de COVID-19 debido a la menor demanda de viajes de larga distancia vinculada a la guerra en Irán, según un nuevo pronóstico.

Swissinfo informó que el instituto de investigación BAK Economics prevé que las pernoctaciones durante la temporada de verano de 2026 disminuyan en torno a un 1%, o 255.000 pernoctaciones, en comparación con el año anterior.

El pronóstico, elaborado para la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza, proyecta un total de 24,9 millones de pernoctaciones.

BAK Economics indicó en el informe que el descenso se debe principalmente a la menor demanda de los mercados de larga distancia, ya que el conflicto con Irán sigue afectando a los viajes internacionales.

Según el instituto, el cierre del espacio aéreo y el aumento de los precios del petróleo y del combustible de aviación han encarecido los viajes de larga distancia, lo que contribuye a una caída prevista del 3,7% (246.000 pernoctaciones) en las pernoctaciones de visitantes extranjeros.

Se prevé que el turismo procedente de Asia, especialmente de India y el sudeste asiático, sea el más afectado debido a las interrupciones en los principales centros de conexión aérea de Oriente Medio.

Los operadores turísticos suizos Jungfraubahn y Titlis-Bahnen emitieron recientemente advertencias sobre sus beneficios, citando una disminución en el número de visitantes asiáticos.

Se espera que el turismo nacional y la demanda europea ofrezcan cierto apoyo, ya que es probable que los viajeros opten cada vez más por destinos más cercanos ante la incertidumbre global y el aumento de los costes de viaje.

A pesar de las perspectivas menos favorables, BAK Economics afirmó que Suiza sigue siendo el mercado turístico más competitivo de la región alpina en general.

*Traducido por Daniel Gallego.