CPB indicó que los hogares de bajos ingresos podrían perder hasta un 6% de su poder adquisitivo, mientras que aquellos con ingresos hasta la mediana podrían experimentar descensos de hasta un 4%.

Se prevé que alrededor de 300.000 hogares se vean gravemente afectados por la actual crisis energética en Países Bajos CPB indicó que los hogares de bajos ingresos podrían perder hasta un 6% de su poder adquisitivo, mientras que aquellos con ingresos hasta la mediana podrían experimentar descensos de hasta un 4%.

Según un estudio de la Oficina Central de Planificación de los Países Bajos (CPB), publicado por NOS News este jueves, se prevé que alrededor de 300.000 hogares en Países Bajos se vean gravemente afectados por la actual crisis energética.

La oficina indicó que los hogares de bajos ingresos podrían perder hasta un 6% de su poder adquisitivo, mientras que aquellos con ingresos hasta la mediana podrían experimentar descensos de hasta un 4%.

Los más afectados son los hogares con bajos ingresos, pero altos costes de energía o transporte, especialmente aquellos que viven en viviendas con aislamiento deficiente o que se desplazan largas distancias para trabajar.

Para el hogar neerlandés medio, se prevé que el impacto sea limitado, inferior al 1%.

La oficina señaló que la gravedad de la crisis está vinculada a la situación energética mundial, incluidas las tensiones que afectan a los flujos de petróleo y gas a través de rutas clave como el Estrecho de Ormuz, si bien los precios se han moderado tras los recientes avances diplomáticos.

El informe también destacó que el debate en los Países Bajos se ha centrado en los precios del combustible, y que el gobierno ha optado por no realizar recortes fiscales generalizados, introduciendo en su lugar medidas de apoyo específicas.

La oficina afirmó que una vivienda más sostenible y programas específicos, como el alquiler de aparatos eléctricos con descuento, podrían ayudar a reducir la presión a largo plazo sobre los hogares vulnerables.

*Traducido por Daniel Gallego.