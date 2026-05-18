El conflicto en Oriente Medio ha generado incertidumbre económica y aún desconocemos cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz, afirmó Michael O’Leary, director ejecutivo de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair.

Ryanair: Europa sigue estando relativamente bien abastecida de combustible para aviones El conflicto en Oriente Medio ha generado incertidumbre económica y aún desconocemos cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz, afirmó Michael O’Leary, director ejecutivo de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair.

Al evaluar la crisis mundial del combustible para aviones, que se agudizó considerablemente debido a las tensiones en Oriente Medio, el director ejecutivo de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair declaró: «Europa sigue estando relativamente bien abastecida de combustible para aviones, con volúmenes significativos procedentes de África Occidental, América y Noruega».

El conflicto en Oriente Medio ha generado incertidumbre económica y aún desconocemos cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz, afirmó Michael O’Leary el lunes.

Recordando que los precios al contado del combustible para aviones a nivel mundial se han disparado por encima de los 150 dólares por barril, O’Leary indicó que la estrategia conservadora de cobertura de Ryanair protegerá los beneficios del grupo en los actuales mercados petroleros, muy volátiles.

Los ingresos del grupo aumentaron un 11% hasta los 15.540 millones de euros (18.000 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, añadió, y señaló que los ingresos por vuelos programados aumentaron un 14% hasta los 10.560 millones de euros, gracias a un crecimiento del tráfico del 4% y un aumento del 10% en las tarifas.

*Traducido por Daniel Gallego.