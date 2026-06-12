El país del Golfo también desmintió haber exagerado la magnitud de los daños causados a la planta de gas natural licuado de Ras Laffan o haberlos fabricado como pretexto para su cierre.

Qatar niega haber tomado decisiones sobre su producción energética en coordinación con Irán El país del Golfo también desmintió haber exagerado la magnitud de los daños causados a la planta de gas natural licuado de Ras Laffan o haberlos fabricado como pretexto para su cierre.

La Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Qatar expresó este viernes su “rechazo absoluto” a las acusaciones publicadas por el periódico estadounidense The Washington Post el 12 de junio, así como a cualquier afirmación de que las decisiones operativas relacionadas con la producción de energía se tomaron o implementaron, en ningún momento, en coordinación con la República Islámica de Irán o en defensa de sus intereses, o con el objetivo de influir en el curso de los acontecimientos en la región, y afirmó que “todas estas acusaciones carecen de fundamento”.

En un comunicado, la oficina señaló que la falsedad de estas acusaciones resulta particularmente evidente dado que Qatar, en ese momento, responde a los ataques con misiles iraníes dirigidos contra su territorio. Además, la oficina indicó que las acusaciones se basan en información fabricada y poco fiable, proveniente de partes que buscan “socavar” los esfuerzos en curso para resolver el conflicto mediante la mediación, dañar la reputación del Estado de Qatar y perjudicar la estrecha alianza estratégica entre este y Estados Unidos de América.

La oficina aclaró que la base sobre la que The Washington Post fundamentó sus acusaciones ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, la narrativa central de su cobertura se ha mantenido inalterada a pesar de los hechos y la información presentados al periódico.

La oficina también afirma que cualquier conclusión que sugiera que el Estado de Qatar exageró la magnitud de los daños a la planta de gas natural licuado (GNL) de Ras Laffan o que los fabricó como pretexto para su cierre carece de fundamento.

En este sentido, la oficina señaló que, inmediatamente después del inicio de las operaciones militares, los funcionarios qataríes explicaron con transparencia que la decisión de declarar “fuerza mayor” en los contratos de GNL se tomó porque ya no se podía garantizar la seguridad del personal. Esta decisión se basó en evaluaciones de amenazas realizadas por las Fuerzas Armadas de Qatar que apuntaban a un riesgo real para la vida en las instalaciones energéticas.

La oficina subrayó que Qatar Energy tiene una sólida reputación de transparencia, veracidad y neutralidad política. Asimismo, expresó el rechazo categórico a cualquier insinuación de que Qatar Energy tergiversase deliberadamente los motivos por los que suspendió sus operaciones o declarase fuerza mayor.

La oficina reiteró que Qatar seguirá priorizando la seguridad de sus ciudadanos y residentes por encima de cualquier consideración comercial, y que cualquier intento de malinterpretar o tergiversar esta decisión carece de fundamento.

“Es profundamente lamentable que The Washington Post se haya dejado utilizar como plataforma para una campaña de desinformación orquestada por quienes buscan socavar los esfuerzos por lograr la paz en la región. Al hacerlo, el periódico contribuye a la difusión de afirmaciones falsas e incumplió los estándares de veracidad que sus lectores esperan”, agregó.