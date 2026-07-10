El fondo soberano de Qatar, tercer mayor accionista de Volkswagen, rechazó la propuesta de la dirección para fabricar componentes de misiles y vehículos militares en la planta de Osnabrück, según Bild.

Qatar habría rechazado el plan de Volkswagen de asociarse con la israelí Rafael para fabricar componentes militares El fondo soberano de Qatar, tercer mayor accionista de Volkswagen, rechazó la propuesta de la dirección para fabricar componentes de misiles y vehículos militares en la planta de Osnabrück, según Bild.

Los planes de Volkswagen para forjar una alianza de defensa con la empresa armamentística israelí Rafael han sido vetados por los inversores cataríes del fabricante de automóviles alemán, según informaron este viernes el diario alemán Bild.

El fondo soberano de Qatar, tercer mayor accionista de Volkswagen, rechazó la propuesta de la dirección para fabricar componentes de misiles y vehículos militares en la planta de Osnabrück.

Esta decisión se produce después de que el director ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume, anunciara en marzo que el fabricante dejaría de fabricar vehículos del grupo en Osnabrück a partir de 2027 y confirmara conversaciones con varias empresas de defensa para reconvertir la planta a la producción de vehículos militares.

Blume no ofreció más detalles en ese momento.

La propuesta ha generado una gran controversia en Alemania. Empleados de Volkswagen, activistas por la paz y políticos de la oposición han criticado el plan, argumentando que el fabricante de automóviles debería centrarse exclusivamente en la producción civil.

La Iniciativa de Paz de Osnabrück (OFRI) ha organizado varias protestas en los últimos meses instando a Volkswagen a abandonar cualquier contrato de defensa.

El partido de oposición alemán Izquierda calificó de "inaceptable" la cooperación prevista entre Volkswagen y la empresa estatal israelí Rafael Advanced Defense Systems, citando las campañas militares que el gobierno de Netanyahu lleva a cabo en Oriente Medio y acusándolo de crímenes de guerra y “genocidio” contra los palestinos en Gaza.

*Traducido por Daniel Gallego.