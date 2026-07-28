El acuerdo permite a Polonia participar en el proceso de contratación pública de la UE para las instalaciones de IA previstas, declaró el viceministro de Asuntos Digitales, Dariusz Standerski.

Polonia se suma formalmente a la iniciativa de la UE para construir de gigafábricas de IA El acuerdo permite a Polonia participar en el proceso de contratación pública de la UE para las instalaciones de IA previstas, declaró el viceministro de Asuntos Digitales, Dariusz Standerski.

Polonia se ha sumado formalmente a la iniciativa de la UE para construir de gigafábricas de IA tras firmar un acuerdo de contratación conjunta con la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EHRJ), según informó este martes la emisora polaca TVP World.

El acuerdo permite a Polonia participar en el proceso de contratación pública de la UE para las instalaciones de IA previstas, declaró el viceministro de Asuntos Digitales, Dariusz Standerski.

Polonia aspira a albergar una gigafábrica de IA de tamaño medio con capacidad para dar soporte a al menos 75.000 aceleradores de IA.

El gobierno ha destinado más de 400 millones de zlotys (unos 106 millones de dólares) al proyecto y está negociando con socios del sector privado que construirían y operarían la instalación.

Se espera que en la primera ronda de contratación pública de la UE se seleccionen siete gigafábricas de IA, cuyos contratos se firmarán a principios de 2027 y se prevé que las instalaciones comiencen a operar en 2028.

Standerski también indicó que Polonia está preparando un acuerdo de cooperación con la República Checa y ha recibido el apoyo de Lituania, mientras que continúan las conversaciones con otros Estados miembros de la UE.

*Traducido por Daniel Gallego.