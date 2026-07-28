El Ministerio de Comercio de China señala que el panorama económico y comercial mundial ha experimentado profundos cambios en los últimos años, con una competencia cada vez mayor y la reestructuración de las cadenas de suministro globales.

Pekín acusa a algunos países de politizar cuestiones comerciales alegando exceso de capacidad por parte de China El Ministerio de Comercio de China señala que el panorama económico y comercial mundial ha experimentado profundos cambios en los últimos años, con una competencia cada vez mayor y la reestructuración de las cadenas de suministro globales.

Pekín acusó este martes a algunos países de politizar cuestiones económicas y comerciales al alegar un exceso de capacidad productiva por parte de China en un documento de política que expone su postura sobre el tema.

El documento, publicado por el Ministerio de Comercio de China, señala que el panorama económico y comercial mundial ha experimentado profundos cambios en los últimos años, con una competencia cada vez mayor y la reestructuración de las cadenas de suministro globales.

"Algunos países y economías, preocupados por su propia competitividad industrial y posición en el mercado, han politizado cuestiones económicas y comerciales al promover afirmaciones sobre el supuesto 'exceso de capacidad' de China", indica el documento.

El documento afirma que el tema debe analizarse de forma objetiva y justa, respetando los principios de apertura, cooperación y beneficio mutuo.

"El proteccionismo solo perturbará el orden económico y comercial mundial, socavará la seguridad y la estabilidad de las cadenas de suministro globales y el desarrollo saludable de la cooperación industrial, y planteará riesgos a largo plazo para el crecimiento económico mundial", añade.

El exceso de capacidad es un fenómeno dinámico inherente a las economías de mercado, con diversas interpretaciones entre países, según el documento, que insta a evaluar las condiciones de capacidad de acuerdo con las respectivas etapas y niveles de desarrollo de las diferentes economías e industrias.

Afirma que la transición de un modelo industrial global centrado en un solo centro a uno multicéntrico es una consecuencia natural de la división internacional del trabajo y que el surgimiento de China como la "fábrica del mundo" se debe a su integración en la globalización económica y las cadenas de suministro globales.

El documento también expone la postura de China sobre la relación entre el exceso de capacidad y los subsidios industriales, los superávits comerciales, los desequilibrios económicos y la competencia de mercado.

Argumenta que los subsidios industriales no conducen inherentemente al exceso de capacidad, que los superávits comerciales no son necesariamente evidencia de exceso de capacidad, que los desequilibrios económicos globales tienen causas históricas complejas y que la competencia de mercado es esencial para optimizar la capacidad de producción y apoyar un desarrollo industrial saludable.

Pekín también hizo un llamamiento a crear nueva demanda mediante la modernización industrial, el mantenimiento de mercados abiertos, la salvaguarda de cadenas de suministro e industriales mundiales estables, la oposición a la politización de las cuestiones económicas, la reducción de las barreras al comercio y la inversión, la defensa de las normas de la Organización Mundial del Comercio y la consecución de una gobernanza económica mundial más justa.

*Traducido por Daniel Gallego.