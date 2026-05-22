La medida busca aumentar la presión sobre el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Países Bajos prohíbe el comercio de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en Palestina La medida busca aumentar la presión sobre el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El gobierno holandés ha aprobado una medida que prohíbe el comercio de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados, incluidos Cisjordania y los Altos del Golán sirios ocupados.

Según informes de la prensa nacional, la decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros este viernes. El periódico digital neerlandés NU informó que el primer ministro Rob Jetten declaró que la medida busca aumentar la presión sobre el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Los Países Bajos siguen manifestándose en contra de las violaciones del derecho internacional y a favor de una mayor ayuda humanitaria", afirmó Jetten en una rueda de prensa tras la reunión del gabinete.

"Para aumentar la presión sobre el gobierno de Netanyahu, el gabinete ha aprobado las sanciones". La prohibición se aplica únicamente a los bienes, ya que, según los ministros, existe una "base clara" en el derecho europeo para dicha medida. Una prohibición más amplia, que abarque servicios e inversiones, sigue en estudio.

Esta medida se produce tras la solicitud del Parlamento neerlandés el año pasado de una prohibición nacional de importaciones, después de que una propuesta más amplia a nivel de la UE no lograra el respaldo unánime de los Estados miembros.

Las autoridades afirman que se buscará la cooperación con otros países, incluida Bélgica, para reforzar la aplicación de la medida.

La prohibición permanecerá vigente durante tres años, salvo que se prorrogue o modifique mediante legislación. El gobierno ha solicitado al Consejo de Estado un dictamen consultivo urgente para facilitar la rápida implementación de la medida.

*Traducido por Daniel Gallego.