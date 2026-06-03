Según Eurostat, entre los principales grupos industriales, los precios al productor industrial por la energía aumentaron alrededor de un 12,5% en la UE y la eurozona.

Los precios al productor industrial en la eurozona y la UE se disparan un 4,9% en abril Según Eurostat, entre los principales grupos industriales, los precios al productor industrial por la energía aumentaron alrededor de un 12,5% en la UE y la eurozona.

Los precios al productor industrial se dispararon un 4,9% en abril, tanto en la eurozona como en la UE, en comparación con el año anterior, debido al alza de los precios de la energía.

Según Eurostat, entre los principales grupos industriales, los precios al productor industrial por la energía aumentaron alrededor de un 12,5% en la UE y la eurozona.

Los mayores incrementos anuales en los precios al productor industrial se registraron en Bulgaria (14,5%), Lituania (+13,1%) y Rumanía (+11,5%).

El incremento mensual de los precios al productor fue del 0,7% en la UE y del 0,6% en la eurozona durante abril.

*Traducido por Daniel Gallego.