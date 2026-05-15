«El conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado un nuevo aumento en los precios del petróleo en abril», declaró Jan Olav Rorhus, asesor principal de la Oficina de Estadística de Noruega.

Las exportaciones de petróleo de Noruega aumentan en abril ante el cierre del estrecho de Ormuz «El conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado un nuevo aumento en los precios del petróleo en abril», declaró Jan Olav Rorhus, asesor principal de la Oficina de Estadística de Noruega.

Las exportaciones de bienes de Noruega aumentaron notablemente en abril, impulsadas por un récord de exportaciones de petróleo crudo en un contexto de precios mundiales del petróleo más altos, vinculados a las tensiones en Oriente Medio y al bloqueo del estrecho de Ormuz, según datos oficiales publicados este viernes.

La Oficina de Estadística de Noruega informó que las exportaciones totales de bienes alcanzaron los 176.700 millones de coronas noruegas (18.900 millones de dólares) en abril, un 20,9% más que en el mismo mes del año anterior.

«El conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado un nuevo aumento en los precios del petróleo en abril», declaró Jan Olav Rorhus, asesor principal de la Oficina de Estadística de Noruega. «El precio promedio del petróleo en abril es el más alto desde julio de 2022», añadió.

Las exportaciones de petróleo crudo totalizaron 61.400 millones de coronas noruegas (6.500 millones de dólares) en abril, lo que representa un aumento del 86% interanual y el mayor valor de exportación jamás registrado, según la agencia.

A pesar del repunte de las exportaciones de petróleo, las exportaciones continentales, excluido el sector energético, disminuyeron en comparación con abril del año pasado y marzo de este año.

*Traducido por Daniel Gallego.