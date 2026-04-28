El Banco Central Europeo indicó que la tasa media de inflación percibida durante los últimos 12 meses aumentó al 3,5% en marzo, frente al 3% de febrero.

Las expectativas de inflación de los consumidores en la eurozona aumentan para los próximos 12 meses hasta el 4% El Banco Central Europeo indicó que la tasa media de inflación percibida durante los últimos 12 meses aumentó al 3,5% en marzo, frente al 3% de febrero.

Las expectativas de inflación de los consumidores en la eurozona aumentaron para los próximos 12 meses hasta el 4%, mientras que las previsiones de crecimiento económico se tornaron más negativas, según anunció el Banco Central Europeo este martes.

El banco indicó que la tasa media de inflación percibida durante los últimos 12 meses aumentó al 3,5% en marzo, frente al 3% de febrero.

Los consumidores esperan que la inflación alcanzara el 4% en los próximos 12 meses y el 3% en los próximos tres años, un aumento con respecto al 2,5% previsto para ambos periodos el mes anterior.

Los hogares pronostican un crecimiento económico más negativo para los próximos 12 meses, ya que las expectativas cayeron al -2,1% en marzo, desde el -0,9% de febrero.

Los participantes en la encuesta esperaban que la tasa de desempleo a 12 meses aumentara al 11,3% en marzo frente al 10,8% de febrero.

Los consumidores proyectaron que el precio de su vivienda aumentaría un 3,7% en los próximos 12 meses, una cifra ligeramente superior al 3,6% previsto el mes anterior.

Las expectativas sobre los tipos de interés hipotecarios para los próximos 12 meses también aumentaron hasta el 4,9% en marzo, en comparación con el 4,7% de febrero.

*Traducido por Daniel Gallego.