Las acciones de SpaceX abrieron a 150 dólares, un 11,1% más que el precio de la OPI de 135 dólares. La compañía cotiza en el Nasdaq con el símbolo $SPCX.

Las acciones de SpaceX suben con fuerza en su debut en el Nasdaq Las acciones de SpaceX abrieron a 150 dólares, un 11,1% más que el precio de la OPI de 135 dólares. La compañía cotiza en el Nasdaq con el símbolo $SPCX.

Las acciones de SpaceX subieron con fuerza en su debut en el Nasdaq este viernes después de que la compañía aeroespacial e internet completara una oferta pública inicial (OPI) récord de 75.000 millones de dólares.

Las acciones de SpaceX abrieron a 150 dólares, un 11,1% más que el precio de la OPI de 135 dólares. La compañía cotiza en el Nasdaq con el símbolo $SPCX.

A las 11:55 a. m. EDT (15:55 GMT), las acciones de SpaceX se situaban en torno a los 168 dólares.

La OPI valoró a SpaceX en aproximadamente 1,77 billones de dólares, lo que la sitúa entre las mayores empresas cotizadas del mundo por capitalización bursátil. La oferta consistió en aproximadamente 555,6 millones de acciones de Clase A a un precio de 135 dólares cada una.

Al precio de apertura de 150 dólares, el valor de mercado de SpaceX se situaba en aproximadamente 2,1 billones de dólares, en comparación con los cerca de 1,77 billones de dólares al precio de la OPI.

La oferta superó la salida a bolsa de la petrolera saudí Aramco, valorada en 29.400 millones de dólares en 2019, convirtiéndose en la mayor cotización pública de la historia.

La demanda de los inversores fue muy alta, con pedidos que, según se informa, alcanzaron aproximadamente cuatro veces el número de acciones disponibles.

Esta elevada demanda reflejó el interés de los inversores por la tecnología de cohetes reutilizables de SpaceX, la red de internet satelital Starlink, las operaciones de transporte espacial gubernamentales y comerciales, y los planes de expansión en infraestructura de inteligencia artificial.

*Traducido por Daniel Gallego.