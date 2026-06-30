Con el nuevo sistema, las cuotas anuales libres de aranceles se fijan en 18,3 millones de toneladas para 26 categorías de productos siderúrgicos.

La UE introduce cuotas para proteger su industria siderúrgica frente al exceso de capacidad global Con el nuevo sistema, las cuotas anuales libres de aranceles se fijan en 18,3 millones de toneladas para 26 categorías de productos siderúrgicos.

Un nuevo reglamento de la UE, destinado a proteger la industria siderúrgica del bloque frente al exceso de capacidad global, entrará en vigor el 1 de julio, según anunció la Comisión Europea este martes.

La medida introduce la reducción de las cuotas de importación libres de aranceles y un arancel del 50 % para los productos siderúrgicos que superen los límites establecidos, tras la expiración del anterior régimen de salvaguardias de la UE.

«Esto representa un paso fundamental para garantizar la viabilidad a largo plazo de una industria europea de importancia estratégica», declaró la Comisión Europea en un comunicado.

Con el nuevo sistema, las cuotas anuales libres de aranceles se fijan en 18,3 millones de toneladas para 26 categorías de productos siderúrgicos.

La mitad del volumen se reserva para los socios de los acuerdos de libre comercio, mientras que el resto está disponible para todos los socios comerciales.

La Comisión Europea afirmó que la asignación está diseñada para garantizar un acceso al mercado «justo y predecible», manteniendo al mismo tiempo la diversidad de la oferta para los usuarios de la UE, señalando que la mayoría de las importaciones de acero de la UE provienen de socios de acuerdos de libre comercio.

La normativa también incluye un requisito de trazabilidad para el acero importado, con el objetivo de mejorar la transparencia en la cadena de suministro, incluyendo la divulgación de la etapa de fundición y vertido.

El comunicado señala que las conversaciones con socios comerciales en la Organización Mundial del Comercio han dado lugar a un acuerdo provisional sobre la asignación de cuotas para varios países.

*Traducido por Daniel Gallego.