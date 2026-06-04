Los ajustes se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027 durante un período de tres años, sujeto a la revisión del Parlamento Europeo y del Consejo.

La UE aplaza las nuevas normas de capital por riesgo de mercado para los bancos Los ajustes se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027 durante un período de tres años, sujeto a la revisión del Parlamento Europeo y del Consejo.

La Comisión Europea adoptó ajustes temporales a las nuevas normas de capital por riesgo de mercado para los bancos con el fin de evitar que las entidades de crédito de la UE se vean perjudicadas competitivamente frente a sus rivales internacionales.

La Comisión declaró este jueves que las medidas afectan a la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB, por sus siglas en inglés), parte de las normas bancarias globales de Basilea III, cuyo objetivo es reforzar la medición del riesgo en las actividades de negociación de los bancos y garantizar que los requisitos de capital reflejen con mayor precisión los riesgos reales del mercado.

Los ajustes se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027 durante un período de tres años, sujeto a la revisión del Parlamento Europeo y del Consejo. El período de revisión durará tres meses y podrá prorrogarse otros tres. Si no se presenta ninguna objeción, las medidas entrarán en vigor.

La Comisión afirmó que la UE ha implementado todas las demás normas de Basilea III desde el 1 de enero de 2025, pero los retrasos en la implementación de la FRTB por parte de las principales jurisdicciones han suscitado preocupación por las posibles distorsiones competitivas para los bancos de la UE que operan en los mercados financieros globales.

Para abordar estas preocupaciones, la Comisión declaró que ya había aplazado la aplicación de las normas sobre riesgo de mercado durante dos años, agotando así el período de aplazamiento previsto en el Reglamento de Requisitos de Capital. Ahora, haciendo uso de sus facultades en virtud de dicho reglamento, ha introducido ajustes específicos al FRTB mediante un acto delegado, incluyendo un multiplicador para compensar temporalmente el impacto en el capital de los bancos de la UE afectados negativamente por la implementación.

«Los bancos europeos deben poder competir en igualdad de condiciones con sus homólogos internacionales», afirmó María Luisa Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros y de la Unión de Ahorro e Inversión. «Estas medidas específicas y de duración limitada contribuyen a preservar la igualdad de condiciones en los mercados financieros mundiales, al tiempo que mantienen nuestro compromiso con las normas de Basilea», añadió.

Albuquerque señaló que las medidas proporcionan seguridad jurídica a los bancos de la UE, respaldan los objetivos de la Unión de Ahorro e Inversión y dan a la Comisión tiempo para supervisar la evolución en otras jurisdicciones importantes antes de decidir el enfoque a largo plazo más adecuado.

La Comisión afirmó que el acto delegado se elaboró ​​tras una consulta pública y una evaluación técnica, y que tiene por objeto garantizar una aplicación fluida y coherente del FRTB en la UE, al tiempo que permite un mayor seguimiento de su implementación a nivel mundial.

*Traducido por Daniel Gallego.