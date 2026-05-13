La Comisión Europea afirmó que las nuevas propuestas buscan facilitar la planificación y la reserva de «viajes regionales, de larga distancia y transfronterizos, especialmente para viajes en tren con múltiples operadores».

La UE anuncia planes para simplificar las reservas y los viajes en tren en toda Europa La Comisión Europea afirmó que las nuevas propuestas buscan facilitar la planificación y la reserva de «viajes regionales, de larga distancia y transfronterizos, especialmente para viajes en tren con múltiples operadores».

La Comisión Europea anunció este miércoles planes para simplificar las reservas y los viajes en tren en toda Europa mediante un sistema de «un viaje, un billete».

En un comunicado, la Comisión afirmó que las nuevas propuestas buscan facilitar la planificación y la reserva de «viajes regionales, de larga distancia y transfronterizos, especialmente para viajes en tren con múltiples operadores».

El comunicado señaló que las propuestas abordan las dificultades para comparar todas las opciones de viaje disponibles, sobre todo para viajes transfronterizos, los obstáculos para combinar diferentes servicios de transporte y la complejidad de reservar viajes en tren con múltiples tramos que incluyan billetes de diferentes compañías.

«Para crear una experiencia de viaje más fluida para los pasajeros y avanzar en los objetivos climáticos de la UE, la Comisión propone medidas que permitan reservar billetes únicos para múltiples operadores ferroviarios, haciendo que el mercado ferroviario sea más transparente y accesible», indicó el comunicado.

Asimismo, indicó que los pasajeros podrán encontrar y comprar servicios combinados de diferentes operadores ferroviarios en un solo billete, que podrá adquirirse mediante una única transacción en la plataforma de venta de billetes de su elección, a través de una plataforma independiente o mediante el servicio de venta de billetes de un operador ferroviario.

«En caso de pérdida de conexiones durante viajes en tren con múltiples operadores, los pasajeros con un solo billete se beneficiarán de una nueva protección integral de sus derechos, que incluye asistencia, cambio de ruta, reembolso y compensación», indica el comunicado.

Las propuestas también introducen nuevas obligaciones para las plataformas de venta de billetes y los operadores a fin de garantizar un acceso equitativo a la venta de billetes y una presentación imparcial de las opciones de viaje. «Tras el anuncio de hoy, la Comisión presentará el reglamento propuesto al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo para su examen conforme al procedimiento legislativo ordinario», añade el comunicado.

*Traducido por Daniel Gallego.