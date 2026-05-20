En virtud del acuerdo alcanzado en Escocia el pasado mes de julio, la UE acordó eliminar los aranceles a la importación de productos industriales estadounidenses y conceder acceso preferencial a los productos agrícolas y marinos de EEUU.

La UE alcanza un acuerdo provisional sobre dos reglamentos para implementar su acuerdo comercial con EEUU En virtud del acuerdo alcanzado en Escocia el pasado mes de julio, la UE acordó eliminar los aranceles a la importación de productos industriales estadounidenses y conceder acceso preferencial a los productos agrícolas y marinos de EEUU.

El Consejo y el Parlamento europeos alcanzaron este miércoles un acuerdo provisional sobre dos reglamentos para implementar los aspectos arancelarios del acuerdo comercial entre la UE y EEUU pactado el año pasado.

«La UE y Estados Unidos comparten la relación económica más grande e integrada del mundo», declaró Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de la Administración grecochipriota, y añadió que el acuerdo garantiza «sólidas salvaguardias para proteger los intereses, las empresas y los trabajadores europeos».

En virtud del acuerdo alcanzado en Escocia el pasado mes de julio, la UE acordó eliminar los aranceles a la importación de productos industriales estadounidenses y conceder acceso preferencial a los productos agrícolas y marinos de EEUU. A cambio, EEUU impondría aranceles del 15% a la mayoría de los productos de la UE.

Trump ha declarado que impondría aranceles mucho más altos a los productos de la UE, incluidos los automóviles, si la UE no cumplía sus compromisos del acuerdo comercial antes del 4 de julio. Anteriormente, amenazó con elevar los aranceles a las importaciones de automóviles de la UE al 25%.

La primera normativa elimina los aranceles aduaneros restantes sobre los productos industriales estadounidenses y concede acceso preferencial, incluyendo contingentes arancelarios y aranceles reducidos para determinados productos del mar y productos agrícolas no sensibles.

La segunda normativa prorroga la suspensión de los aranceles sobre las importaciones de langosta, incluidos los productos procesados. El acuerdo incluye un mecanismo de salvaguardia que permite a la UE actuar en caso de un aumento significativo de las importaciones procedentes de EEUU que pudiera perjudicar a los productores nacionales.

Asimismo, refuerza las disposiciones que permiten a la Comisión suspender la normativa si EE. UU. incumple los compromisos adquiridos en virtud de la declaración conjunta o perturba las relaciones comerciales, incluso mediante medidas discriminatorias contra los operadores de la UE.

Se ha introducido una cláusula de extinción, lo que significa que la normativa expirará a finales de 2029 a menos que se prorrogue.

El acuerdo también prevé un seguimiento periódico de su impacto económico, y la Comisión deberá informar sobre la evolución del comercio y evaluar los efectos de las medidas, incluso en las pequeñas y medianas empresas.

«Un acuerdo es un acuerdo, y la UE cumple sus compromisos», declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social estadounidense X y añadió que el acuerdo permitiría a la UE cumplir con su parte de la declaración conjunta e instó a los colegisladores a «actuar con rapidez y finalizar el proceso».

«Juntos, podemos garantizar un comercio transatlántico estable, predecible, equilibrado y mutuamente beneficioso», afirmó.

Una vez finalizado, el reglamento deberá ser adoptado formalmente por ambas instituciones antes de entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial.

*Traducido por Daniel Gallego.