“Las divisiones sociales en Alemania se están ampliando. 13,3 millones de personas viven en la pobreza, y la tasa de pobreza ha aumentado al 16,1%”.

La tasa de pobreza en Alemania alcanzó un máximo histórico del 16,1% en 2025 “Las divisiones sociales en Alemania se están ampliando. 13,3 millones de personas viven en la pobreza, y la tasa de pobreza ha aumentado al 16,1%”.

La tasa de pobreza en Alemania alcanzó un máximo histórico del 16,1% en 2025, dejando a unos 13,3 millones de personas en la pobreza, según un informe publicado este martes por la Asociación de Bienestar Parity, una organización que agrupa a diversas organizaciones benéficas del país.

“Las divisiones sociales en Alemania se están ampliando. 13,3 millones de personas viven en la pobreza, y la tasa de pobreza ha aumentado al 16,1%. Al mismo tiempo, la brecha entre regiones y grupos demográficos se está ampliando. Si bien la pobreza está aumentando en general, se está arraigando especialmente entre las personas mayores, las mujeres y las familias monoparentales”, declaró Joachim Rock, director ejecutivo de la asociación, en un comunicado.

“Estamos presenciando una sociedad cada vez más dividida socialmente. La gente lo percibe. Hablar de más recortes ahora alimenta el miedo y la incertidumbre”. Esto beneficia a los populistas y extremistas”, añadió.

Según la definición de la UE, se considera que una persona está en riesgo de pobreza si sus ingresos son inferiores al 60% de la mediana nacional. En Alemania, ese umbral era de 1.446€ ($1.683) al mes para un hogar unipersonal y de 3.036€ para un hogar con dos adultos y dos niños menores de 14 años.

El informe señalaba que muchos hogares tenían dificultades para cubrir los gastos cotidianos, ya que el 6,9% de la población carecía de ingresos suficientes el año pasado para afrontar los gastos básicos de subsistencia, entre ellos las elevadas facturas de energía y la sustitución de electrodomésticos esenciales.

Con una tasa de pobreza del 19,5%, casi una de cada cinco personas mayores de 65 años se ve afectada. Entre las mujeres mayores de 75 años, la cifra asciende al 21,3%. Las personas que viven solas se enfrentan a un riesgo de pobreza especialmente alto, del 30,3%, mientras que las familias monoparentales se enfrentan a un riesgo del 28,9%.

“El hecho de que las personas mayores —tras una larga vida laboral— y los hogares El hecho de que los niños se vean particularmente afectados pone de manifiesto las deficiencias existentes en el estado de bienestar. Implementar más recortes no combate las crisis; las agrava”, advirtió Rock.

*Traducido por Daniel Gallego.