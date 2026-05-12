Los precios de la energía y el combustible para los hogares en abril fueron un 10,1% superiores a los del mismo mes del año anterior.

La tasa de inflación en Alemania sube al 2,9% en abril de 2026 Los precios de la energía y el combustible para los hogares en abril fueron un 10,1% superiores a los del mismo mes del año anterior.

La tasa de inflación en Alemania alcanzó el 2,9% en abril de 2026, su nivel más alto desde enero de 2024, según anunció este martes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El aumento general de los precios al consumidor se intensificó tras situarse la inflación en el 2,7% en marzo de 2026 y en el 1,9% en febrero.

«La inflación general aumentó por segundo mes consecutivo como consecuencia de una nueva subida de los precios de la energía, derivada de la guerra con Irán. Los consumidores están sintiendo especialmente la persistente presión alcista sobre los precios de los combustibles», declaró Ruth Brand, presidenta de la Oficina Federal de Estadística.

En comparación con marzo de 2026, los precios al consumidor subieron un 0,6% en abril.

Los precios de la energía y el combustible para los hogares en abril fueron un 10,1% superiores a los del mismo mes del año anterior.

El Ministerio de Economía alemán redujo el mes pasado sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027, al tiempo que elevó las proyecciones de inflación, citando el impacto del aumento de los costes energéticos y la menor demanda externa.

El canciller alemán Friedrich Merz advirtió el 13 de abril que la guerra en curso con Irán causaría daños a largo plazo a la economía mundial, y Alemania se prepara para una prolongada tensión económica.

«Sentiremos las consecuencias de esta guerra durante mucho tiempo, incluso después de que termine», declaró Merz durante una conferencia de prensa en Berlín.

El año pasado, Alemania aprobó un fondo de infraestructura de 500.000 millones de euros (584.000 millones de dólares) destinado a impulsar la inversión y apoyar el crecimiento tras un prolongado período de debilidad económica.

*Traducido por Daniel Gallego.