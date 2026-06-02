Los precios de la energía, incrementados por las continuas tensiones en Oriente Medio, subieron un 10,9% interanual en mayo en la zona euro, según datos de Eurostat.

La tasa de inflación anual en la zona euro se sitúa en el 3,2% en mayo Los precios de la energía, incrementados por las continuas tensiones en Oriente Medio, subieron un 10,9% interanual en mayo en la zona euro, según datos de Eurostat.

La tasa de inflación anual en la zona euro se situó en el 3,2% en mayo, frente al 3% de abril, debido al aumento de los precios de la energía, según mostraron las cifras oficiales este martes.

Los precios de la energía, incrementados por las continuas tensiones en Oriente Medio, subieron un 10,9% interanual en mayo en la zona euro, según datos de Eurostat.

Tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la decisión iraní de cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y los ataques a plantas energéticas afectaron gravemente a los precios mundiales del petróleo y el gas.

En la zona euro, la inflación no energética se situó en el 2,4% en mayo. La tasa de inflación anual en la región ha ido en aumento desde febrero, registrando el cuarto incremento mensual consecutivo.

Entre los países de la zona euro, las tasas más altas se observaron en Bulgaria (6,3%), Lituania (5,1%) y Grecia (5%) en mayo.

*Traducido por Daniel Gallego.