La portavoz del gobierno francés vinculó el aumento de precios con los acontecimientos en Oriente Medio.

La situación del precio del combustible es "extremadamente incierta" en Francia debido a las tensiones geopolíticas La portavoz del gobierno francés vinculó el aumento de precios con los acontecimientos en Oriente Medio.

La situación en torno al aumento de los precios del combustible es "extremadamente incierta" debido a la escalada de tensiones geopolíticas, declaró este martes la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon.

En declaraciones a la cadena pública France 2, Bregeon vinculó el aumento de precios con los acontecimientos en Oriente Medio.

"Estas son, obviamente, las consecuencias de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Los franceses lo saben y entiendo que es muy difícil para muchos de nuestros conciudadanos", afirmó, citando fluctuaciones de precios "difíciles de prever".

"La tendencia actual es al alza. No puedo decirles qué sucederá en los próximos días o semanas", añadió Bregeon y señaló que el gobierno había implementado ayudas para "los sectores más expuestos" y "los ciudadanos franceses más vulnerables" para mitigar los efectos del aumento de precios.

"Estas ayudas siguen vigentes", indicó, y agregó que las personas que cumplan los requisitos podrán acceder a ellas hasta finales de agosto.

Al ser preguntada sobre la posible prórroga de las medidas, Bregeon respondió que el gobierno "evaluará la situación a finales de agosto".

*Traducido por Daniel Gallego.