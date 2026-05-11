A la reunión también asistieron el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, el presidente de la Oficina de Inversiones y Finanzas de la Presidencia de Türkiye y el cónsul general de Bélgica en Estambul

La reina Mathilde de Bélgica y la delegación que encabeza se reune con el ministro de Comercio de Türkiye en Estambul A la reunión también asistieron el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, el presidente de la Oficina de Inversiones y Finanzas de la Presidencia de Türkiye y el cónsul general de Bélgica en Estambul

La reina Mathilde de Bélgica y la delegación que encabeza se reunió con el ministro de Comercio de Türkiye, Ömer Bolat, en el Consulado General de Bélgica en Estambul.

A la reunión también asistieron el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, Maxime Patrick Robert Albert Prévot, El presidente de la Oficina de Inversiones y Finanzas de la Presidencia de Türkiye, Ahmet Burak Dağlıoğlu, y el cónsul general de Bélgica en Estambul, Tim van Anderlecht.

La reunión estuvo cerrada a la prensa.

*Traducido por Daniel Gallego.