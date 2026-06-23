La distribuidora de energía francesa Enedis advirtió que las temperaturas subterráneas pueden alcanzar los 80 °C, lo que podría debilitar partes de la red eléctrica subterránea.

La ola de calor en Europa amenaza la estabilidad de la red eléctrica al aumentar el riesgo de apagones y el precio La distribuidora de energía francesa Enedis advirtió que las temperaturas subterráneas pueden alcanzar los 80 °C, lo que podría debilitar partes de la red eléctrica subterránea.

Mientras Europa continúa experimentando una ola de calor cada vez más intensa este martes, los efectos de las altas temperaturas van mucho más allá del medio ambiente y la salud pública, amenazando también la estabilidad de la red eléctrica al aumentar el riesgo de apagones y el precio de la electricidad.

La distribuidora de energía francesa Enedis advirtió que las temperaturas subterráneas pueden alcanzar los 80 °C, lo que podría debilitar partes de la red eléctrica subterránea, según Franceinfo.

Hervé Champenois, director técnico de Enedis, advirtió sobre posibles fallos en la red, averías e incluso cortes de luz en ciertas zonas. Enedis prevé averías en los próximos días, aunque, según se informa, existen líneas de respaldo.

Por otro lado, la gigante eléctrica francesa EDF detuvo un reactor de la central nuclear de Golfech a última hora del lunes para no superar el umbral de calentamiento del río Garona, fijado en 28 °C, según la cadena BFMTV.

Un portavoz de la planta explicó que la central nuclear de Golfech, ubicada en el suroeste de Francia, se cerró poco antes de la medianoche debido a restricciones ambientales relacionadas con la ola de calor.

Según informes, EDF estima que las olas de calor tienen un impacto de alrededor del 0,3 % en la producción nuclear anual.

El servicio meteorológico británico Met Office advirtió el lunes que "la combinación de calor y humedad será sofocante y tendrá repercusiones en toda la sociedad, desde la salud pública y las infraestructuras hasta el suministro de energía y agua".

Varias ciudades italianas, incluidas Milán, Bérgamo y Turín, han sufrido recientemente cortes de luz temporales debido al aumento de la demanda eléctrica por el uso del aire acondicionado y la presión que las altas temperaturas ejercen sobre las infraestructuras en medio de una intensa ola de calor, informó Sky Tg24 el lunes.

El aumento de la demanda de electricidad debido a las altas temperaturas también afecta a los precios de la electricidad.

El operador del mercado eléctrico español OMIE informó que el precio de la electricidad en el mercado mayorista superó los 100€ por megavatio hora el martes, en promedio, por primera vez desde marzo, según el diario La Vanguardia.

OMIE señaló que el precio promedio es de 112€, coincidiendo con la primera gran ola de calor del verano.

La compañía energética danesa Norlys también informó el martes en un comunicado de prensa que los precios de la electricidad son inusualmente altos para esta época del año, según la emisora DR.

Norlys atribuyó el aumento a la combinación de altas temperaturas y el incremento de los precios de los combustibles fósiles.

*Traducido por Daniel Gallego.