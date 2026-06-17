Según datos de pashizi.com, que monitorea el mercado libre de divisas de Irán, el dólar estadounidense cayó hasta 1,52 millones de riales iraníes el miércoles, tras cotizar cerca de 1,81 millones de riales la semana pasada.

La moneda iraní se fortalece más del 15% tras el acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington Según datos de pashizi.com, que monitorea el mercado libre de divisas de Irán, el dólar estadounidense cayó hasta 1,52 millones de riales iraníes el miércoles, tras cotizar cerca de 1,81 millones de riales la semana pasada.

La moneda iraní se ha fortalecido más del 15% durante la última semana tras el acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto y resolver las disputas mediante negociaciones.

El acuerdo ha impulsado el optimismo en los mercados financieros iraníes ante la expectativa de una disminución de las tensiones geopolíticas y la reactivación del proceso diplomático.

Según datos de pashizi.com, que monitorea el mercado libre de divisas de Irán, el dólar estadounidense cayó hasta 1,52 millones de riales iraníes el miércoles, tras cotizar cerca de 1,81 millones de riales la semana pasada.

La moneda oficial de Irán es el rial, pero los tipos de cambio en el mercado libre del país se cotizan generalmente en tomanes. Un toman equivale a 10 riales, lo que significa que 152.000 tomanes equivalen a 1,52 millones de riales.

Este repunte representa una recuperación significativa para la moneda iraní, que se había visto presionada por los costos de la guerra, la alta inflación y las sanciones internacionales.

El dólar subió hasta alrededor de 1,93 millones de riales en marzo, después de que comenzaran los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, alcanzando máximos históricos y acelerando la depreciación de la moneda iraní.

*Traducido por Daniel Gallego.