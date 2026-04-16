Esta cifra superó las estimaciones preliminares, que preveían un aumento del 2,5% en los precios al consumidor en marzo.

La inflación anual en la zona euro se aceleró hasta el 2,6% en marzo Esta cifra superó las estimaciones preliminares, que preveían un aumento del 2,5% en los precios al consumidor en marzo.

La inflación anual en la zona euro se aceleró hasta el 2,6% en marzo, impulsada en parte por un fuerte aumento mensual de los precios de la energía que puso de manifiesto el creciente impacto del alza de los costes del combustible en los precios al consumidor en el contexto del conflicto de Oriente Medio, según datos de Eurostat publicados el jueves.

Esta cifra superó las estimaciones preliminares, que preveían un aumento del 2,5% en los precios al consumidor en marzo.

Eurostat indicó que los precios de la energía en los 21 países de la zona euro subieron un 7% mensual en marzo, lo que supone un marcado cambio de tendencia respecto a los descensos anuales observados en los últimos meses. En términos anuales, los precios de la energía aumentaron un 5,1% en marzo, frente a una caída del 3,1% en febrero.

La tasa de inflación anual general en la zona euro subió del 1,9% en febrero al 2,6% en marzo, mientras que los precios mensuales al consumidor aumentaron un 1,3%. En el conjunto de la UE, la inflación anual ascendió al 2,8% desde el 2,1% del mes anterior.

La energía contribuyó con 0,48 puntos porcentuales a la inflación anual de la zona euro en marzo, convirtiéndose en el segundo sector con mayor contribución después de los servicios, que sumaron 1,49 puntos. Los alimentos, el alcohol y el tabaco contribuyeron con 0,45 puntos, mientras que los bienes industriales no energéticos añadieron 0,13 puntos.

Excluyendo la energía, la inflación anual en la zona euro se situó en el 2,3% en marzo, por debajo de la tasa general, lo que pone de manifiesto la fuerte subida de los precios de los combustibles y los servicios públicos.

Entre las principales economías de la zona euro, la inflación anual se situó en el 2,8% en Alemania, el 2% en Francia, el 1,6% en Italia y el 3,4% en España en marzo.

Estos datos se publicaron en un contexto de grave crisis energética tras la interrupción del flujo a través del estrecho de Ormuz, una arteria clave para el comercio mundial de crudo y GNL, a raíz de la guerra con Irán.

El crudo Brent subió inicialmente hasta cerca de los 120 dólares por barril tras el cierre de la vía fluvial, antes de estabilizarse en torno a los 100 dólares, mientras que las continuas restricciones al transporte marítimo han mantenido elevadas las preocupaciones sobre el suministro incluso con un alto el fuego.

*Traducido por Daniel Gallego.