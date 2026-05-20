Los precios de la energía experimentaron el mayor incremento en abril, con un aumento interanual del 10,8%.

La inflación anual en la zona euro asciende al 3% en abril Los precios de la energía experimentaron el mayor incremento en abril, con un aumento interanual del 10,8%.

La tasa de inflación anual en la zona euro se situó en el 3% en abril, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2023, según anunció Eurostat este miércoles.

La tasa aumentó desde el 2,6% registrado en marzo, indicó Eurostat, añadiendo que la inflación también subió del 2,8% al 3,2% en la UE durante el mismo periodo.

Los precios de la energía experimentaron el mayor incremento en abril, con un aumento interanual del 10,8%.

En comparación con marzo de 2026, la inflación anual descendió en cinco Estados miembros, se mantuvo estable en uno y aumentó en 21 países.

Las tasas anuales más bajas se registraron en Suecia (0,5%), Dinamarca (1,2%) y la República Checa (2,1%), mientras que las tasas anuales más altas se registraron en Rumanía (9,5%), Bulgaria (6,0%) y Croacia (5,4%).

*Traducido por Daniel Gallego.