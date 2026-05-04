El índice de precios al consumidor subió un 4,18% mensual en abril, mientras que los precios aumentaron un 14,64% en comparación con diciembre de 2025.

La inflación anual de Türkiye sube al 32,37% en abril El índice de precios al consumidor subió un 4,18% mensual en abril, mientras que los precios aumentaron un 14,64% en comparación con diciembre de 2025.

La inflación anual al consumidor en Türkiye aumentó al 32,37% en abril, frente al 30,87% del mes anterior, según datos oficiales publicados este lunes.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 4,18% mensual en abril, mientras que los precios aumentaron un 14,64% en comparación con diciembre de 2025, según informó el Instituto Turco de Estadística.

Una encuesta de la Agencia Anadolu (AA) realizada la semana pasada pronosticaba una inflación anual del 31,11% y una inflación mensual del 3,19%.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas, uno de los componentes principales con mayor peso en el índice, aumentaron un 34,55% interanual en abril, contribuyendo con 8,72 puntos porcentuales a la tasa anual.

Los precios del transporte aumentaron un 35,06% anual, con una contribución de 5,66 puntos porcentuales, mientras que la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles registraron el mayor incremento entre los tres principales grupos, con un aumento del 46,60% y una contribución de 6,30 puntos porcentuales.

Mensualmente, los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 3,70% en abril, contribuyendo con 0,95 puntos porcentuales al aumento del IPC.

Los precios del transporte aumentaron un 4,29% mensual, sumando 0,73 puntos porcentuales, mientras que la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles aumentaron un 7,99%, contribuyendo con 0,90 puntos porcentuales.

En abril de 2025, los precios al consumidor habían aumentado un 3% mensual y un 37,86% anual. En abril de 2024, la inflación mensual fue del 3,18%, mientras que la inflación anual se situó en el 69,80%.

*Traducido por Daniel Gallego.